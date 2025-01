Sergipe lidera o crescimento nacional da receita nominal de serviços

A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) colocou Sergipe em destaque no cenário nacional e regional. Ao considerar os últimos 12 meses seguidos, ou seja, de dezembro de 2023 a novembro de 2024, Sergipe apresentou o maior crescimento da Receita Nominal no país (13,8%). E o volume de serviços no período aumentou 7,9%, garantindo a 2ª posição nacional e a liderança da região.

Os números da PMS, divulgada nesta quarta-feira, 15, refletem uma melhoria significativa na qualidade de vida do sergipano. Vale ressaltar que o setor de serviços é o que mais emprega na economia.

Com mais empregos, renda e serviços disponíveis, a população de Sergipe tem acesso a melhores condições de vida. “A oferta diversificada de serviços também melhora o bem-estar social e a inclusão econômica, contribuindo para o desenvolvimento humano no estado. Em resumo, o crescimento do setor de serviços em Sergipe é um sinal claro de que o estado está no caminho do progresso econômico e social, sendo essencial consolidar políticas públicas que estimulem ainda mais o setor e garantam sustentabilidade a longo prazo”, explica o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles.

No mês de novembro de 2024, o volume de serviços registrou um aumento de 11,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, alcançando a 5ª posição no país e a 3ª no Nordeste. Na mesma comparação, a Receita Nominal de serviços no estado cresceu 14,9%, ocupando a 6ª posição nacional e a 4ª regional também na comparação dos resultados.

“O resultado reflete a robustez do setor de serviços no estado e sua capacidade de responder às demandas econômicas. Para sustentar essa trajetória, é importante investir em estratégias que consolidem Sergipe como destaque econômico no Brasil”, explicou a gerente de Estatística da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Gislaine Gois.

Os números são positivos também no acumulado do ano, que mede de janeiro a novembro de 2024, relacionado ao mesmo período de 2023, quando Sergipe se posiciona como o 2º estado com maior crescimento da Receita Nominal no Brasil e o maior na região, com uma variação de 13,7%. O volume de serviços deste período teve crescimento de 7,5%, o que conferiu ao estado a 3ª posição nacional e a 2ª regional.

Qualidade de vida

Outras pesquisas demonstram que a qualidade de vida do sergipano melhorou desde o início desta gestão, mostrando que o Governo de Sergipe está presente na geração de oportunidades para o sergipano. Em Sergipe, o rendimento médio mensal no 3º trimestre de 2024 totalizou R$ 2.344, representando um aumento de 2% em relação ao 2º trimestre de 2024, quando apresentava R$ 2.298, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ainda de acordo com dados do instituto, em Sergipe, cerca de 29 mil pessoas saíram da pobreza no estado entre 2022 e 2023. O percentual da população de Sergipe abaixo da linha de pobreza adotada pelo Banco Mundial (US$ 6,85 PPC por dia ou R$ 665 por mês) caiu de 45,6% para 44,1%. No mesmo período, a proporção da população na extrema pobreza (US$ 2,15 PPC por dia ou R$ 209 por mês) recuou de 8,9% para 8,1%, o menor percentual desde 2012. Entre 2022 e 2023, cerca de 17 mil pessoas saíram da extrema pobreza no estado. A população na extrema pobreza recuou de aproximadamente 209 mil para 192 mil.

Explicando

A pesquisa mensal do IBGE coleta informações sobre o setor de serviços no país. Os dados obtidos permitem acompanhar o comportamento do setor e identificar mudanças econômicas. Ela considera os serviços das seguintes seções: transporte, armazenagem e correio, alojamento e alimentação, informação e comunicação, atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares, artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços.

O volume de serviços diz respeito a quantidade prestada. Já a receita nominal faz referência ao valor monetário destes serviços, ou seja, a diferença entre as receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e as despesas totais (inclusive despesas com juros), em determinado período. Configura-se superávit nominal, se o resultado for positivo, ou déficit nominal se for negativo.

“A PMS tem como objetivo produzir indicadores que permitam o acompanhamento da evolução conjuntural do setor de serviços empresariais e de seus principais segmentos”, avalia Gislaine Gois.

Outros dados

Em novembro de 2024, o índice de receita nominal de serviços em Sergipe apresentou uma variação negativa de -1,7% em relação a outubro de 2024. A variação negativa observada acompanha uma tendência similar em outros estados do Nordeste, como Pernambuco (-2,8%), Paraíba (-1,6%) e Rio Grande do Norte (-1,0%).

No contexto nacional, Sergipe é o estado com a 2ª maior variação acumulada no ano, Amazonas lidera o ranking com 14,6%. A alta no acumulado em 12 meses coloca Sergipe em 1º lugar no ranking nacional, seguido por Amazonas (13,7%). Esses dados indicam que Sergipe está aproveitando bem as oportunidades econômicas, consolidando sua posição como um estado em ascensão na economia brasileira.

Foto: Igor Matias