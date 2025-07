Sergipe lidera crescimento nacional nas vendas em bares e restaurantes

Sergipe é destaque nacional ao registrar crescimento de 3,2% nas vendas no setor de bares e restaurantes no mês de junho, segundo o Índice Abrasel-Stone. O levantamento, divulgado mensalmente pela Stone em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), revelou que, no cenário nacional, o setor apresentou uma queda média de 3,7%. Entre os 24 estados analisados, apenas Sergipe e Tocantins registraram desempenho positivo, revelando a força e equilíbrio da economia local em meio a um cenário adverso.

Para o Governo do Estado, os dados confirmam que o investimento em cultura e turismo não apenas preserva as tradições, mas, também, impulsiona o desenvolvimento econômico. “O crescimento nas vendas é reflexo de uma política pública bem planejada. Nossos festejos juninos são uma vitrine para a economia criativa e fortalecem cadeias produtivas inteiras, do pequeno agricultor ao setor de serviços”, destaca o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles.

O presidente da Abrasel Seccional Sergipe, Bruno Dórea, comenta que o dado é resultado do trabalho dos últimos dois anos, que engloba o fortalecimento do turismo e dos diversos setores da economia. “É um trabalho que traz renda para Sergipe, e emprega mais de 20 mil pessoas. A gente começa a colher os frutos, e os números estão aí para atestar. Vale a pena investir no turismo e, com certeza, vamos avançar ainda mais”, avalia.

Bruno salienta, ainda, que o setor da gastronomia é uma cadeia complexa, que impacta diversas famílias sergipanas. “Gastronomia não é só bar e restaurante, mas vai desde o pequeno produtor, mantendo as raízes da nossa cultura, esbanjando o nosso produto e nossa marca para quem vem conhecer Sergipe. Isso mexe com uma cadeia gigante”, complementa.

Resultados concretos

O bom resultado sergipano está diretamente ligado à política estadual de fomento aos festejos juninos. Este ano, o Governo do Estado intensificou o investimento na promoção do ciclo junino, mobilizando municípios de todas as regiões. Com uma programação ampla e descentralizada, o São João de Sergipe atraiu turistas, aqueceu o comércio local e gerou oportunidades de trabalho e renda para diversos segmentos, com destaque para o setor de alimentação fora do lar.

Eventos como o Arraiá do Povo, Vila do Forró, Segundona do Turista, Arrastapé do 18 do Forte e os concursos de quadrilhas juninas consolidaram a imagem de Sergipe como destino junino no país. Essa movimentação gerou um fluxo constante de consumidores em bares e restaurantes, além dos demais setores. A capital e o interior experimentaram o aumento da demanda, o que contribuiu para a performance superior do setor em relação ao restante do país.

Foto: Diego Sousa