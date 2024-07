Sergipe Oil & Gas 2024 acontece de 24 a 26 de julho em Aracaju

Evento conta com o apoio do Governo do Estado e terá a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira

Entre os dias 24 a 26 de julho de 2024, Sergipe sediará a terceira edição do Sergipe Oil & Gas (SOG), que acontecerá no Centro de Convenções AM Malls. Organizado pelas empresas Brainmarket, Eolus e Austral com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o evento promete reunir agentes públicos e privados para discutir temas essenciais para o setor de petróleo e gás no estado.

A sessão de abertura da programação, que ocorrerá no dia 24 de julho, contará com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri; do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; o senador Laércio Oliveira e outras autoridades, além de organizadores do evento.

O evento terá pela primeira vez uma estrutura de feira e reunirá cerca de 50 estandes de variadas empresas que atuam ou pretendem atuar em Sergipe. Além disso, haverá rodadas de negócios, visitas técnicas, paineis, sessões técnicas e arenas Comercial, ESG e de Inovação, entre outras atividades de networking. Na programação, haverá também o Energy Legal Talk, evento paralelo promovido pela Revista Advogados e que busca discutir o futuro energético do país.

O SOG integra a Semana do Petróleo, Gás e Energia de Sergipe, que ocorre de 22 a 26 de julho. Durante todo o período, diversos eventos vinculados ao setor serão sediados em Aracaju, promovendo as potencialidades do estado no mercado nacional e internacional.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, ressalta a importância do evento. “Sergipe está se destacando no cenário nacional como um grande potencial produtor de óleo e gás. O SOG vem para evidenciar e debater as oportunidades de investimento no estado, que possui uma regulamentação atualizada e um ambiente propício para o crescimento do setor”, enfatiza.

Segundo um dos organizadores do evento e CEO da Brainmarket, Eduardo Aragon, o SOG é uma oportunidade única para discutir temas específicos relacionados à indústria do petróleo e gás em Sergipe. “Estamos muito animados com esta edição, que certamente será um catalisador para novos investimentos e parcerias na região”, afirma.

O secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, reforça os resultados da última edição do SOG. “A edição anterior foi um sucesso, com a participação de importantes players do mercado e um público qualificado. Estamos confiantes de que o SOG 2024 será ainda melhor, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e energético de Sergipe”.

Programação

Após a abertura oficial, no dia 24, será promovido um painel com o tema ‘Potencial E&P em Sergipe’, com a presença do secretário da Sedetec, Valmor Barbosa; do presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), Roberto Ardenghy; e do gerente-executivo de Exploração da Petrobras, Jonilton Passos. A explanação ocorrerá na área do Congresso SOG.

Durante a tarde, o evento sediará um debate sobre ‘Desafios e Oportunidades no Mercado de Gás Natural em Sergipe’. O momento terá a participação da diretora da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Symone Araújo; do superintendente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Marcos Frederico; do diretor da Eneva, Marcelo Cruz Lopes; do diretor da TAG, Ovídio Quintana; e do CEO da Mandacaru, Caetano Machado.

O painel ‘Atividade exploratória em Sergipe’ encerrará a programação na área do Congresso SOG na quarta-feira, com o geólogo Fernando Taboada (BOG Consult), o gerente Philipe Passos (Carmo Energy) e o gerente André Moroz (SLB). Em paralelo, outras discussões ocorrerão nas demais áreas do evento, como a feira de negócios e as arenas. Serão discutidos temas como governança, tecnologia e inovação.

No dia 25 de julho, o Congresso SOG dará lugar a discussões sobre ‘Desafios no fornecimento de bens e serviços’ com o diretor Glauber Barreto (Andrade Gutierrez) e o gerente Marco Taveira (Qualidados). Pela tarde, a programação incluirá o painel ‘Transporte, distribuição e mecanismos de flexibilidade de gás’, com a presença do gerente da Eneva, Lucas Ribeiro, e do presidente da Associação dos Consumidores de Gás Natural do Estado de Sergipe (Ascongás), Celso Hiroshi Hayasi.

Em seguida, será a vez do painel ‘Desenvolvimento do consumo de gás em Sergipe’, com o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), Luiz Hamilton de Oliveira, e o presidente do Comitê Nacional de GNV, Gabriel Kropsch. Diogo Martins Teixeira, sócio na Machado Meyer Advogados, conduzirá o painel ‘Impacto da Reforma Tributária no setor de O&G’. Nos outros ambientes, serão pautados temas como carreiras profissionais no setor, meio ambiente e transformação digital.

No dia 26 de julho, será abordado o tema ‘Produção de O&G’, com COO da PetroRecôncavo João Vitor Moreira e o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), Márcio Félix. Também será discutida a ‘Qualificação de mão de obra técnica em Sergipe’, onde estarão presentes o diretor do Instituto de Tecnologia e Pesquisa da Universidade Tiradentes (ITP/Unit), Paulo do Eirado; e o presidente da Society of Petroleum Engineers (SPE) Capítulo BA/SE, Tiaraju Bernardi. O ‘Descomissionamento de plataformas fixas de águas rasas’ será tema de mais um painel no Congresso SOG, contando com o consultor da TSB Offshore, Steve Spease, e o gerente sênior da Gran Service, Francesco Santoro.

No último painel do dia, o tema será ‘Petrobras em Sergipe: Projeto SEAP e oportunidades para fornecedores’. Participarão a diretora de E&P da Petrobras, Sylvia Anjos, e a gerente-executiva de Suprimentos da companhia, Marina Quinderé Burnett. Ao longo do dia, ocorrerão também visitas técnicas, além de atividades nos demais espaços do SOG.

No dia 23, noite anterior ao SOG, será oferecido um evento de boas-vindas em parceria com a Unit para patrocinadores, convidados e autoridades. A entrada no Welcome Drink, que ocorrerá no Tiradentes Innovation Center, será liberada mediante convite pessoal e confirmação prévia junto à organização do Sergipe Oil & Gas.

Para ter acesso à programação completa, às inscrições e a mais informações sobre o Sergipe Oil & Gas 2024, acesse o site oficial do evento em https://sergipeoilgas.com.br/

Foto: Ascom Sedetec