Sergipe Oil & Gas 2024 acontecerá de 24 a 26 de julho em Aracaju

Lançamento do evento apresentou programação e novo formato

Agenda fixa no calendário do Estado, o Sergipe Oil & Gas 2024 (SOG) iniciou as atividades com o lançamento do evento nesta quinta-feira, 15. Tendo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) como anfitriã, o evento foi sediado no auditório do Complexo de Desenvolvimento Econômico e reuniu parceiros, instituições, empresas e representantes do setor de óleo e gás para apresentar oficialmente o novo formato e as novidades da terceira edição, que será realizada entre os dias 24 e 26 de julho.

Durante a abertura da solenidade, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, agradeceu a presença de todos e destacou a importância da programação para o estado. “É um evento que já está solidificado no calendário sergipano no segmento de petróleo e gás. O próprio governador Fábio Mitidieri, em suas viagens, faz questão de destacar a grandeza que o Sergipe Oil & Gas tem. Este ano está maior, com um novo formato, trazendo expositores, empresários e todos aqueles que queiram mostrar seu potencial e o serviço de sua empresa”, disse.

Já o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, classificou o evento como um espaço para promover contatos e formar parcerias de novos negócios. “É uma grande preocupação da gestão estadual criar oportunidades para que as pequenas, médias e microempresas de Sergipe tenham espaço e possam atuar neste novo momento em que o estado está entrando, com os investimentos que já estão ocorrendo”, observou.

A manhã seguiu com a apresentação do representante do Banco do Nordeste (BNB), Herberto Pereira, que salientou as perspectivas da instituição a partir da realização do evento. “Esperamos poder financiar esses empreendedores para que seus negócios possam ser viabilizados por meio de planos integrados à cadeia do gás. Além disso, buscamos proporcionar financiamentos que ofereçam retornos sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental quanto do econômico e financeiro”, afirmou.

Neste ano, a empresa Austral se juntou aos organizadores do SOG, Brainmarket e Eolus, com o propósito de oferecer um evento maior e mantendo a qualidade já vista nos anos anteriores. Com a ação, a organização visa que o Sergipe Oil & Gas 2024 traga uma proposta ainda mais arrojada do que nos anos anteriores, para a promoção do mercado e da cadeia de valor.

O consultor e executivo da Brainmarket, Eduardo Aragon, apresentou as novidades do formato da edição deste ano, que contará com 60 estandes, arenas de inovação, ASG (Ambiental, Social e de Governança) e comercial, onde as empresas poderão se apresentar. “Após as pesquisas dos dois primeiros, realizamos algo muito maior desta vez. Esperamos que o evento cresça ano após ano, aproveitando todas as possibilidades que Sergipe oferece atualmente. Isso inclui não apenas a produção de óleo e gás offshore, mas também o aumento da produção em terra”, informou.

Em 2024, o evento também conta com uma participação ainda mais engajada do Governo de Sergipe para sua realização. O sócio da Eolus, Rodrigo Valverde, relatou a parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia. “A Sedetec reconhece o setor de óleo e gás como um pilar de desenvolvimento dentro do estado e conduz um processo abrangente, desde a compreensão da dinâmica do congresso até a atração de novas empresas para participarem, além do mapeamento das perspectivas e demandas em Sergipe. Portanto, esperamos manter essa relação próxima com a secretaria, oferecendo apoio institucional ao nosso evento, comparecendo e abrindo portas”, relatou.

Ao final do evento, foi apresentado o Energy Legal Talk, proposta que integra a programação do SOG e que reunirá os principais players do setor energético para discutir questões jurídicas relacionadas à energia renovável, óleo e gás de Sergipe e do país.

Também marcaram presença no lançamento do Sergipe Oil & Gas 2024 representantes de diversos órgãos do Estado, como a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), a Sergipe Gás (Sergas) e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese).

Sergipe Oil & Gas

O Sergipe Oil & Gas é um evento de referência no setor de óleo e gás, que busca viabilizar o compartilhamento de conhecimentos e impulsionar o desenvolvimento do setor na região. A terceira edição do evento acontecerá no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, tendo como principal novidade o formato de feira.

Foto: Ascom Sedetec