Sergipe Oil & Gas 2025 é lançado com foco em inovação e expansão do setor

Os preparativos para o maior evento de petróleo e gás do estado já começaram. Nesta terça-feira, 3, foi realizado o lançamento do Sergipe Oil & Gas 2025, tendo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) como anfitriã por mais um ano. O evento ocorreu no auditório da Companhia do Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e reuniu parceiros, instituições, empresas e representantes do setor de óleo e gás para apresentar oficialmente o formato e as novidades da quarta edição.

A agenda contou com a participação da Sedetec e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Sergipe), além de apresentações dos realizadores do SOG. Ao longo do evento, os presentes tiveram a oportunidade de dialogar diretamente com os principais atores do setor e conhecer antecipadamente os pontos de destaque da edição 2025 do SOG.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, ressaltou a importância da realização do evento para Sergipe. “Trata-se de um conjunto de oportunidades que temos e que o mercado reconhece, o que explica o grande fluxo de pessoas e o elevado número de empresas interessadas ao longo das edições. É um evento de grande relevância para a economia de Sergipe”, afirma.

Por sua vez, o secretário-executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, definiu o evento como uma oportunidade de estabelecer parcerias voltadas à geração de novos negócios e destacou a parceria com o Estado. “O Governo de Sergipe tem sido parceiro desde o primeiro evento. Além do apoio institucional, contribuímos nos convites e na definição da programação. Ou seja, existe uma participação efetiva do Estado, que busca dar maior visibilidade aos assuntos em pauta no setor”, explica.

Pelo segundo ano consecutivo à frente da organização do Sergipe Oil & Gas, o diretor da Austral, Nicolas Honorato, informou que, neste ano, a expectativa é de que haja 70 expositores e mais de 120 palestrantes. “Esse mercado tem se destacado não apenas pelos investimentos previstos no mar, no offshore, especialmente por parte da Petrobras, mas, também, pela atuação de pequenas e médias empresas com operações em terra, no onshore do estado. Acreditamos que Sergipe é, hoje, a grande aposta do setor de petróleo e gás no Brasil. Esperamos que continue sendo assim por muitos anos, porque viemos para ficar”, pontua.

O realizador do SOG e executivo da Brainmarket, Eduardo Aragon, apresentou algumas novidades desta quarta edição. “Neste ano, estamos trazendo com mais força o foco offshore para o evento, ou seja, os prestadores de serviços e os demandantes do setor offshore estarão mais presentes. Com isso, é fundamental prepararmos a cadeia produtiva local para atender a essa nova demanda. Além disso, vamos abordar o descomissionamento de plataformas, que representa uma grande oportunidade para as empresas locais. Contamos muito com o apoio dos empresários locais para o sucesso do evento”, informa.

Além da Sedetec, outro parceiro estratégico do evento é o Sebrae. “Espera-se que, nesta edição de 2025, sejam movimentados cerca de R$ 200 milhões em negócios. Portanto, é muito significativo que nossas empresas estejam posicionadas, organizadas e fortalecidas”, destaca a gestora de Projetos de Petróleo e Gás do Sebrae, Léa Bomfim.

Sergipe Oil & Gas

O Sergipe Oil & Gas é o evento referência do setor de óleo e gás no estado de Sergipe, reunindo profissionais, empresas e instituições para discutir tendências, compartilhar conhecimentos e impulsionar o desenvolvimento do segmento na região. A quarta edição será realizada de 23 a 25 de julho de 2025, no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju.

O evento contará com diversas atividades para conectar os profissionais que estão transformando o setor no estado. Estão programadas feira e rodada de negócios, congresso, arenas de ESG, inovação e comercial, além de sessões e visitas técnicas.

Foto: Thiago Santos