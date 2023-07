Sergipe Oil & Gas acontecerá nos dias 16 e 17 de agosto em Sergipe

Nos dias 16 e 17 de agosto, Sergipe receberá a segunda edição do evento ‘Sergipe Oil & Gas’, no Vidam Hotel Aracaju. Destinado a agentes públicos e privados para debater temas relacionados à área do petróleo e gás no estado, esta edição promete ser ainda maior do que a realizada em 2022. O Sergipe Oil & Gas é organizado pelas empresas Brainmarket e Eolus e conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), além de patrocínios da iniciativa privada.

De acordo com o organizador do evento, Eduardo Aragon, o Sergipe Oil & Gas é uma oportunidade de reunir players do mercado para debater temas relacionados a Sergipe. “Trata-se de um evento gratuito, com um público estimado em 400 pessoas, que se aprofundarão em temas bastante específicos sobre a cadeia do óleo e gás, com ênfase em Sergipe”, explica.

Programação

No dia 16 serão abordados: “O momento especial do setor de óleo e gás no Estado de Sergipe”; “Atração de investimentos e oportunidades para a cadeia produtiva de O&G”; “Perspectivas e desafios para o desenvolvimento da demanda de gás da Região Nordeste”; “Investimentos no estado decorrentes do Sergipe Águas Profundas”, cujas unidades flutuantes FPSO’s já estão em concorrência no mercado; “Investimentos da Carmo Energy no Polo Carmópolis e suas demandas para a cadeia produtiva da região”; e apresentações de fornecedores e seus portfólios de bens, materiais e serviços.

Já no dia 17 terá como destaque os temas: “Perspectivas e desafios do mercado de gás”; “Estocagem subterrânea de gás”; “Oportunidades para micro e pequenas empresas”; “Capacitação de mão de obra”; “ESG e inovações no setor de O&G”.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, destaca a importância do evento para o setor. “Será uma ótima oportunidade de debatermos acerca de temas extremamente relevantes para a área do petróleo e gás em Sergipe, com empresas do setor que estão instaladas aqui, prestadores de serviços e entes da administração pública”, afirma o gestor.

Eventos complementares

A programação também trará eventos complementares. No dia 15 de agosto, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Sergipe (Agrese) realizará uma audiência pública nº 002/2023, no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), para o recebimento e discussão de contribuições acerca da alteração do Regulamento dos Serviços Locais de Gás Canalizado do Estado de Sergipe.

Ainda no dia 15, durante a tarde, o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), instituição vinculada à Universidade Tiradentes (Unit), promoverá visita a suas instalações no campus Farolândia, as instalações da Universidade e do Innovation Center (incubadora).

Já no dia 18 de agosto estão previstas visitas às instalações da Carmo Energy, em Carmópolis, e da Eneva, na Barra dos Coqueiros.

Foto: Sedetec