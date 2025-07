SERGIPE OIL & GAS SUPERA AS EXPECTATIVAS E JÁ TEM DATA DEFINIDA DO EVENTO  PARA O PRÓXIMO ANO NO ESTADO

Com 3.744 inscritos, o Sergipe Oil & Gas (SOG25) superou as expectativas em sua quarta edição, com palestras de alto nível, muitos negócios fechados e difusão de conhecimento. A evolução do evento pode ser facilmente explicada pelos números: em 2022 foram 468 inscritos, passando para 722 em 2023 e 2.650 em 2024.

O SOG25, que teve a presença do Governador Fábio Mitidieri na abertura e da diretora da Petrobras Sylvia Anjos no fechamento, já está consolidado no calendário nacional do setor e a cada ano atrai mais empresas e profissionais.

Realizado de 23 a 25 de julho no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju, o evento contou com 24% mais visitantes do que no ano passado, além de apresentar 57 marcas em 45 estandes. Foram 90 palestrantes em 26 painéis e a Rodada de Negócios contou com 11 empresas compradoras e 114 fornecedoras, que participaram de 204 reuniões. O evento contou também com 18 patrocinadores.

O governador assinou, no primeiro dia, dois contratos para a prestação de serviços de consultoria técnica pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O primeiro, firmado por meio da Sedetec, visa realizar um estudo técnico para avaliar a infraestrutura portuária do estado. O segundo, formalizado com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), objetiva elaborar um estudo de aproveitamento de recursos humanos e técnicos locais, no processo de descomissionamento de plataformas no litoral sergipano.

Satisfação dos expositores

Jaciara Lima, da Gestmanc, de Sergipe, está bem satisfeita com o resultado da feira. A empresa faz revestimentos de tubulações, uma solução importante para o segmento de óleo e gás. Os técnicos exibiam vídeos com a solução e tinham mostras do produto para expor. “É a segunda vez que participamos e achei maravilhoso. Abriu muitas oportunidades de negócio, pois a demanda por esse nosso serviço é grande”, disse Jaciara.

Antônio Prazeres, gerente de desenvolvimento da cidade de Pojuca (Bahia) também estava feliz com os resultados da feira. A cidade concentra hoje uma grande quantidade de empresas que prestam serviço para petrolíferas e a prefeitura montou um estande no SOG para atrair outras companhias. “Estivemos no Bahia Oil & Gas, em Salvador, e foi o maior sucesso. Conseguimos levar quatro empresas para se instalarem na cidade e agora, no SOG, fechamos com outras quatro para conhecerem a cidade”, comemora Antônio, destacando que o grande objetivo é gerar novos empregos para os moradores da cidade.

Muitas atividades

Foram três dias de muitas atividades. Uma delas, o Startup Day, deu visibilidade às empresas locais que desenvolvem novas tecnologias.

A Seção Técnica exibiu trabalhos sobre boas práticas e desafios técnicos nas áreas de operação e manutenção das empresas de exploração e produção de petróleo e gás.

Outra atividade relevante foi o Congresso SOG, espaço dedicado à discussão e análise das tendências e temas do setor. A Arena Comercial permitiu aumentar a exposição das empresas fornecedoras de bens e serviços locais junto ao público-alvo delas.

Teve ainda a Rodada de Negócios, que aproximou fornecedores de bens e serviços locais de grandes compradores. O SOG25 teve também uma feira de negócios, Arena ESG (voltada para a discussão sobre práticas ambientais, sociais e de governança) e o Programa Talentos do Futuro, voltado para os jovens profissionais da indústria de petróleo e gás.

Os participantes puderam também fazer visitas técnicas a empresas do segmento, uma oportunidade para conhecer de perto as operações da indústria local em vários roteiros.

O evento teve ainda vários momentos para confraternização e espaços exclusivos para reuniões privadas e networking de alto nível.

Consolidado como referência anual de encontros e debates do setor de óleo e gás em Sergipe, o SOG26 será realizado novamente no Centro de Convenções AM Malls de Aracaju, de 29 a 31 de julho de 2026.

