SE participa de Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, publicizou o regime de colaboração entre estado e municípios e falou sobre a colaboração tripartite entre os entes federados na programação do 20º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), realizado no Centro de Convenções de Salvador, Bahia.

Durante a programação desta quarta-feira, 30, o regime de colaboração entre o estado e as redes públicas municipais de ensino esteve na pauta do painel ‘Pacto federativo e regime de colaboração na organização dos sistemas de ensino’, protagonizado pelo secretário Zezinho Sobral.

Mediado por Alessio Costa Lima, ex-presidente da Undime e secretário municipal de Educação de Ibaretama, estado do Ceará, o painel também contou com a participação do presidente da Undime e secretário municipal de educação de Sud Mennucci, São Paulo, Luiz Miguel Martins Garcia.

Segundo Zezinho, as instituições e os entes federados têm um regime de colaboração forte já constituído. Sergipe é um exemplo de regime de colaboração por meio do ‘Programa Alfabetizar pra Valer’ e de outros projetos e atividades, que envolvem o estado e todos os municípios sergipanos. “Temáticas estão sendo abordadas no cenário nacional, a exemplo do novo Plano Nacional de Educação, que mantém o regime de colaboração”, disse o gestor.

Fórum Nacional

O 20º Fórum Nacional foi aberto no último domingo, 27, e contabiliza mais de 3 mil participantes de todos os estados brasileiros, mais de 60 palestrantes, 10 painéis, 20 salas temáticas, além de um pavilhão de exposições com mais de 70 estandes entre instituições governamentais e empresas expositoras credenciadas de produtos educacionais e tecnológicos.

O tema central, ‘Plano Decenal de Educação, política de Estado para garantir o direito à educação’, permeou todos os quatro dias de evento. Educação com qualidade e equidade, financiamento, valorização do Magistério, novas tecnologias, alfabetização, entre outros temas assessórios, foram discutidos ao longo do Fórum.

Foto: Sílvio Oliveira e Undime