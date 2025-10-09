SERGIPE PARTICIPA DO PRIMEIRO DIA DA ABAV EXPO 2025 E REFORÇA COMPROMISSO COM EXPANSÃO PELO PAÍS

Com o objetivo de fortalecer o turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico e ampliar a visibilidade do destino Sergipe no cenário nacional, o Governo do Estado participa da Abav Expo 2025, um dos maiores eventos do setor turístico da América Latina. A feira de negócios acontece no Riocentro, no Rio de Janeiro (RJ), e teve sua abertura realizada nesta quarta-feira, 8, com a presença do governador Fábio Mitidieri.

O Governo de Sergipe participa da Abav Expo 2025 por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH/SE). O destino Sergipe é representado em um espaço de 100 metros quadrados, projetado para destacar as experiências únicas que fazem de Sergipe um lugar diferenciado e competitivo nacionalmente.

“Tivemos reuniões com companhias aéreas como a Gol, Latam, Azul, além do grupo CVC, e recebemos o Marcelo Freixo da Embratur, para que a gente pudesse falar do destino Sergipe, das promoções do nosso estado, continuar divulgando e fazendo ações que levem cada vez mais Sergipe para o mundo, e tragam o mundo para Sergipe. Primeiro dia e noite aqui na Abav foram de grande sucesso”, destacou o governador.

Além da presença na abertura e no estande sergipano, Fábio Mitidieri também participou ao longo do dia de diversas reuniões. No encontro com representantes da CVC Operadora, foram os resultados de Sergipe, em especial do Programa Sergipe+, que vem fortalecendo o turismo local e se destacando como modelo de integração entre os setores público e privado, além da renovação da parceria 2026.

Também foram realizadas reuniões com as companhias aéreas Gol, pleiteando novos voos; Latam, negociando o aumento do incentivo para Querosene de Aviação (QAV) e aumento da malha aérea; e Latam, apresentando o crescimento de passageiros para Sergipe e atraindo novos voos. Houve ainda uma reunião com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), representada pelo presidente Marcelo Freixo, tendo como pautas a Marca Nordeste Brasil e o plano Brasis.

“Nosso estande tem um escritório para trabalho, onde atendemos as companhias aéreas e demais agendas. Eu participo ativamente dessas reuniões, buscando mais voos, mais pacotes para Sergipe, levando mais turistas ao estado. Com isso, o turismo de Sergipe se fortalece cada vez mais. Muita gente se pergunta como Sergipe tem recebido tantos turistas, e isso é fruto de muito trabalho dessa equipe focada em fazer Sergipe avançar”, acrescentou Fábio.

Durante os três dias da feira, que segue até a sexta-feira, 10, estão sendo realizadas capacitações em horários fixos (15h, 16h e 17h), voltadas para agentes de viagens interessados em ampliar o conhecimento sobre o Destino Sergipe.

“Adorei visitar e conhecer o estande de Sergipe. Foi sensacional. Acompanhamos a capacitação, foi fenomenal. Conversei bastante com todos, que nos deram muito conhecimento de Sergipe. Estamos apaixonados e aguardando mandar nossos clientes até lá, para conhecerem esse estado. Minha esposa e eu também vamos. O estado de Sergipe está de parabéns nesta feira, com muita informação, degustação e conhecimento”, destacou o diretor da Voe Conosco Viagens e Gestão, José Rocha.

Por meio de diálogos constantes, o Governo de Sergipe, por intermédio da Setur, estreitou relacionamento com os municípios, convidando-os a participarem de vários eventos nacionais. Assim, a participação sergipana na Abav 2025 conta com representantes das secretarias municipais do Turismo de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Canindé de São Francisco, Campo do Brito, Lagarto, Frei Paulo, Estância e Nossa Senhora do Socorro, reforçando a integração e o fortalecimento regional do turismo.

Estande sergipano

Com foco na promoção do verão e da alta temporada, o espaço destinado a Sergipe apresenta os principais atrativos turísticos do estado, bem como grandes eventos que movimentam o calendário sergipano, como o Pré-Caju, o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc), a Vila do Natal e o Verão Sergipe. O estande tem uma ambientação que valoriza o artesanato, com peças em cerâmica, madeira, palha de milho, taboa e ouricuri, além de trabalhos em crochê e renda irlandesa.

O público presente também tem uma experiência enriquecida acompanhando o trabalho do artista plástico Tintiliano, que retrata paisagens e atrativos turísticos do estado; e a degustação de sabores de iguarias sergipanas, além dos produtos oferecidos com o apoio do Grupo Maratá.

Sergipe em destaque

A presença de Sergipe na Abax Expo reforça o compromisso da atual gestão com o turismo, gerando grande retorno. O mais recente levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) do Estado de São Paulo, em parceria com a Fecomércio Sergipe, apontou crescimento de 5,7% no faturamento do turismo no estado entre janeiro e junho de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024. Dessa forma, no primeiro semestre deste ano foram contabilizados R$ 358 milhões, e há a expectativa de que, até o final do ano, a arrecadação ultrapasse os R$ 700 milhões.

O resultado representará o maior faturamento turístico da história de Sergipe, consolidando o estado como destino competitivo e em expansão no mercado nacional. Além disso, Sergipe ocupa a 4ª colocação no Nordeste e o 9º lugar no Brasil em faturamento acumulado do turismo em 2025. Os segmentos de lazer e de eventos foram responsáveis por tornar Sergipe um destino cada vez mais procurado e consolidado.

Sobre o evento

A Abav Expo é a maior feira de negócios de turismo do Brasil e uma das mais relevantes do mundo, com foco B2B (do inglês business to business – negócio para negócio, em português). A edição de 2025 reúne mais de 42 mil visitantes e 2 mil marcas expositoras de diferentes segmentos do setor, entre companhias aéreas, cruzeiros, operadoras, agências de viagens, tecnologia, hospedagem e muito mais. O evento consolida-se como um espaço de grandes oportunidades de negócios, capacitação e networking.

Foto: Max Carlos