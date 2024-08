Sergipe participará da 26ª Feira de Turismo Avirrp em Ribeirão Preto

Governo do Estado vai apresentar o destino Sergipe para cerca de cinco mil profissionais

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), participará da 26ª Feira de Turismo Avirrp. O evento acontecerá nesta sexta-feira, 30, e no sábado, 31, no Taiwan Centro de Eventos, em Ribeirão Preto, São Paulo. Na feira promovida pela Associação das Agências de Viagens de Ribeirão Preto e Região (Avirrp), a Setur promete surpreender os cerca de cinco mil profissionais com um belo estande, em mais uma parceria com o Instituto Banese para promover o destino Sergipe.

O estande sergipano terá 24 metros quadrados, onde será mostrado um pouco da identidade e da cultura do estado. Nele, a equipe da Setur vai divulgar os atrativos turísticos, entre belezas naturais, manifestações culturais e gastronomia. Nesta 26ª edição da Avirrp, o foco é divulgar o destino Sergipe para a alta temporada, além dos eventos Vila do Natal Iluminado, que acontecerá, mais uma vez, em dezembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju, e Verão Sergipe. Para tanto, serão entregues material promocional gráfico, mostrando todos encantos do estado, e, além disso, haverá degustação de amendoim cozido, Patrimônio Imaterial de Sergipe, que faz parte da tradição dos festejos juninos.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, destaca a importância da participação de Sergipe em mais um evento de turismo de grande porte em âmbito nacional. “Mais uma vez, vamos participar da Feira de Turismo Avirrp, que abrange grande número de profissionais do turismo, o que vai gerar amplas oportunidades de negócios. Nela, vamos divulgar o destino Sergipe e os inúmeros atrativos que o nosso estado tem a oferecer. Nosso foco será o verão que já se aproxima, destacando o turismo de sol e praia, mas também vamos apresentar, mais uma vez, ao público visitante a Vila do Natal Iluminado, um evento bonito, cheio de luzes e cores, que encanta visitantes e turistas”, declara.

Sobre a Avirrp 2024

A Avirrp 2024 ocupará um espaço de mais de seis mil metros quadrados no Taiwan Centro de Eventos. A feira de negócios movimenta toda a estrutura turística e econômica de Ribeirão Preto, mas o avanço dela vai além, pois gera inúmeras oportunidades de negócios entre expositores e agentes de viagens e profissionais diretos e indiretos do turismo nacional e internacional. Focada na capacitação e profissionalização dos agentes de viagens, a Avirrp possibilita fazer também networking e geração de negócios fora do ambiente da feira, estreitando o relacionamento entre expositores e agentes de viagens.

Foto: Matheus Moura/Setur