SERGIPE PODE SER REFERÊNCIA EM ECONOMIA DE BAIXO CARBONO E POTENCIALIZAR OPORTUNIDADES NO COP30

A Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) lançou a nota técnica ‘Potencial, Oportunidades e Desafios para Sergipe no Contexto da COP30’, que apresenta um panorama inédito sobre as emissões de gases de efeito estufa (GEE) do estado e aponta caminhos para o fortalecimento da economia de baixo carbono em Sergipe. O documento destaca o papel estratégico do estado no cenário nacional e regional, especialmente diante da realização da COP30, em 2025, em Belém–PA.

Com base em dados atualizados, o estudo revela que Sergipe é o menor emissor de GEE do Nordeste, com 9,63 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2023, representando 0,42% das emissões nacionais e 2,1% das regionais. O perfil diferenciado do estado chama atenção: o desmatamento responde por apenas 18,1% das emissões, enquanto a média regional é de quase 60%.

Outro ponto de destaque é a redução nas emissões industriais e energéticas, com quedas de 35,6% e 13,8%, respectivamente, entre 2014 e 2023. Esses resultados refletem avanços importantes na adoção de práticas mais sustentáveis e na transição energética em curso no estado.

A nota técnica também aponta o potencial de Sergipe para gerar créditos de carbono azul, com 21.283 hectares de manguezais e uma capacidade estimada de até 52,6 milhões de créditos de carbono (VCUs) até 2050. Além disso, destaca o papel da Caatinga sergipana como vetor de bioeconomia, unindo conservação ambiental, agricultura de baixo carbono e geração de renda.

O documento propõe uma agenda de futuro baseada na consolidação do mercado estadual de carbono, amparado pela Lei Federal n.º 15.042/2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Entre as propostas estão a criação da Sergipe Carbono e a implementação de projetos públicos e jurisdicionais de crédito de carbono, com foco em comunidades tradicionais, agricultores familiares e investidores.

Para o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, afirmou que o estado está preparado para assumir um papel de destaque na economia verde do Nordeste, convertendo suas vantagens ambientais em oportunidades de crescimento econômico e geração de oportunidades para a população. “Sergipe tem condições únicas para liderar a transição para uma economia de baixo carbono no Nordeste. Nosso desafio é transformar o potencial ambiental em oportunidade de desenvolvimento sustentável, atraindo investimentos e promovendo inclusão social”, afirma.

Acesse a nota técnica completa ‘Potencial, Oportunidades e Desafios para Sergipe no Contexto da COP30’ na página: https://desenvolve.se.gov.br/plano-sergipano-de-economia-verde/

Foto: Edu Freire/Desenvolve-SE