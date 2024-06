SERGIPE RECEBE ENCONTRO DE PRESIDENTES DAS JUNTAS COMERCIAIS DO PAÍS E DISCUTE INTEGRADORES ESTADUAIS

A Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), em parceria com a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), promoveu nesta quarta-feira, 19, em Aracaju, o Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais, que contou com a presença de representantes de diversas instituições do ecossistema empresarial.

O evento teve o objetivo de debater a melhoria dos processos de registro mercantil e integração das juntas comerciais, através das novas tecnologias, além de permitir o compartilhamento de ideias, experiências e estratégias, visando a construção de um futuro mais próspero e colaborativo para o setor. Estiveram presentes, o secretário Nacional da Micro e Pequena Empresa, Maurício Juvenal, a Presidente da Fenaju, Gregória Benário, o Secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, a Presidente da Jucese, Jocelda Fonseca e representantes das 26 Juntas Comerciais de todo o país.

A presidente da Jucese, Jocelda Fonseca, destacou a importância do encontro para o estado. “O Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais, realizado em Aracaju, foi um marco importante para o estado. Além de debater estratégias para simplificar e desburocratizar o registro mercantil brasileiro, o evento trouxe reconhecimento ao trabalho realizado pela Junta Comercial de Sergipe (Jucese). Atualmente, somos a junta comercial mais ágil na abertura de empresas no país”.

Durante a cerimônia de abertura, personalidades que contribuíram para o desenvolvimento empresarial no estado e no país receberam comendas do Registro Mercantil: o governador Fábio Mitidieri, que, no evento, foi representado pelo secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles; o secretário Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Maurício Juvenal; e representando toda a classe empresarial sergipana, o empresário do Grupo Master, Jorge Mitidieri.

A reunião foi comandada pela presidente da Fenaju, Gregória Benário, que destacou o encontro como uma oportunidade para o debate e fortalecimento do sistema de registro mercantil. “Com reuniões periódicas, as Juntas Comerciais seguem na luta pela modernização e desburocratização do registro mercantil. É importante aprimorar a prestação do serviço, tendo como foco o cidadão”, afirmou.

No encontro, a Fenaju apresentou um projeto sobre sistema integrado entre os integradores ao secretário Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Maurício Juvenal, que ressaltou a criação de um ambiente de negócios mais propício à sociedade, considerando a competência das Juntas Comerciais e da Receita Federal, bem como do Governo Federal quanto à percepção prática das necessidades e avanços das políticas de registro. “Foros como este de disseminação de experiência prática, de conhecimento, de proposição de melhorias, são fundamentais para o avanço do ambiente de negócios. Estamos à disposição para colaborar com as demandas das Juntas Comerciais de todo o país”, observou.

A presidente da Jucemg, Patrícia Vinte, também apresentou a carta proposta aos governadores sobre o registro de empresas. Além disso, a vice-presidente do Nordeste, Marise Prado, expôs o projeto “Painel de Empresas”, que visa integrar dados das juntas comerciais, agilizando processos, com benefícios tangíveis para empreendedores, por meio do compartilhamento de boas práticas das Juntas Comerciais.

Foto: Ascom/Jucese