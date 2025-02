SE recebe menção honrosa em prêmio nacional de PPPs e concessões

O Estado de Sergipe foi reconhecido com menção honrosa no Prêmio P3C – PPPs e Concessões 2025, realizado em São Paulo, pelo Projeto de Concessão Parcial do Abastecimento de Água e do Esgotamento Sanitário em 74 municípios.

A iniciativa, estruturada pela Agência Desenvolve-SE, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ficou entre as melhores do país na categoria ‘PPPs e Concessões’.

Em sua 4ª edição, o Prêmio P3C destacou projetos de infraestrutura, serviços sociais e ativos ambientais, reconhecendo o trabalho de poderes concedentes, agências reguladoras e concessionárias na estruturação e gestão de contratos, além de profissionais que contribuíram para o avanço do setor.

Para o presidente da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade, a premiação reforça a atratividade de Sergipe para investidores. “Agradecemos ao BNDES pela parceria na estruturação do projeto e aos investidores pela confiança. Sergipe oferece segurança jurídica, um ambiente de negócios favorável e oportunidades para quem quer investir”, destaca.

Já o diretor de Parcerias Estratégicas Público-Privadas da Desenvolve-SE, Bruno Sad, ressaltou os impactos positivos do reconhecimento. “Nosso projeto foi selecionado entre mais de 210 inscritos e trará mais visibilidade para Sergipe, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Isso significa mais empregos, renda e novas parcerias para beneficiar a população”, afirma.

O projeto integra os esforços do BNDES para transformar o saneamento no Brasil e já é o 13º concluído pelo banco. “Antecipamos metas de abastecimento de água antes do prazo legal, beneficiando cerca de 2,2 milhões de sergipanos. Agradecemos a confiança do Governo do Estado”, destaca a chefe do Departamento de Estruturação de Projetos de Saneamento do BNDES, Luciana Capanema.

Ainda na fase de operação assistida, a Iguá Saneamento já deu início às ações de melhoria em Sergipe, a exemplo da obra da Adutora Curralinho, em Poço Redondo, investimento histórico que vai beneficiar 33 mil sergipanos, além de resolver um problema de mais de cinco décadas no que se refere ao abastecimento de água. Iniciado no último dia 18, o projeto consiste na instalação de uma tubulação de 14 km, conectando a Estação de Tratamento de Água, localizada no Povoado Curralinho, ao reservatório da cidade. Com isso, Poço Redondo passará a ter um sistema próprio de abastecimento, deixando de depender da Adutora do Alto Sertão, garantindo maior autonomia hídrica para a população.

Leilão e investimentos

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Microrregião de Água e Esgoto de Sergipe (Maes) foram leiloados na B3, em São Paulo, em agosto de 2024. A concessionária Iguá Saneamento venceu o certame com um lance de R$ 4,5 bilhões, representando um ágio de 122,63% sobre o valor mínimo de outorga previsto no edital.

O projeto, estruturado pelo BNDES com apoio da Secretaria Especial para o Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, terá um contrato de 35 anos e prevê investimentos de R$ 6,3 bilhões, além da geração de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Foto: P3C PPs e Concessões

Foto: P3C PPs e Concessões