SERGIPE RECEBE NOVA MISSÃO EUROPEIA DA GREEN ENERGY PARK E INVESTIMENTOS PREVISTOS DE ATÉ US$ 5 BILHÕES

Executivos da Green Energy Park retornaram a Sergipe para dar mais um passo nas negociações para a criação do Hub de Hidrogênio Verde (H2V), iniciativa coordenada pela Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE). O projeto posicionará Sergipe como protagonista no cenário energético global, com perspectivas de investimentos iniciais que podem superar 5 bilhões de dólares – cerca de R$ 28 bilhões.

Nesta nova rodada de negociações, participaram representantes da consultoria Ernst & Young, responsável pela elaboração do business case do H2V, e do escritório Souto Correa, encarregado de desenvolver os possíveis modelos jurídicos para a formalização do empreendimento. “Com os primeiros memorandos de entendimento assinados, o estado estima investimentos superiores a 5 bilhões de dólares, gerando impactos significativos na economia local”, destacou o diretor-presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade.

Potencial estratégico

A agenda incluiu uma visita ao Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) para identificar áreas potenciais de instalação do Green Energy Park, que estará integrado à Zona de Processamento de Exportação (ZPE). O projeto busca explorar o potencial do H2V como fonte de energia limpa, versátil e eficiente, produzida a partir de recursos renováveis abundantes no estado, como energia solar, eólica e hidrelétrica.

O Porto de Sergipe oferece rotas diretas de exportação para a costa leste das Américas, Europa e costa oeste da África, garantindo logística marítima segura e eficiente. Além disso, o TMIB está interligado à malha nacional de transporte de gás natural (TAG), que pode ser adaptada para o transporte de hidrogênio verde.

Com mais de 90% de sua energia proveniente de fontes renováveis, Sergipe apresenta condições favoráveis para a certificação de empresas de hidrogênio verde em mercados exigentes, como o europeu e o norte-americano. A meta é produzir hidrogênio verde e amônia em larga escala, com preços competitivos.

Grupo de trabalho

Para acelerar o desenvolvimento do Hub de H2V, o Governo de Sergipe criou um grupo de trabalho composto por representantes da indústria, governo, instituições de pesquisa e formação de mão de obra, além da Companhia VLI TMIB – Terminal Marítimo Inácio Barbosa. De acordo com o diretor de Atração de Investimentos e Relações Internacionais da Desenvolve-SE, Ademario Alves, o grupo terá 120 dias para apresentar um plano de ação que contemple a estruturação e implantação do Hub de H2V.

Entre as principais atribuições, estão: Formulação da Política Estadual de Fomento ao Hidrogênio Verde; Organização de fóruns e eventos especializados; Criação de uma câmara técnica para pesquisas; Implementação de ações que atraiam novos projetos ao estado. As discussões e ações do grupo serão subsidiadas por dados técnicos elaborados pela consultoria Ernst & Young, que contribuirão para a concretização do Hub e a atração de investimentos estratégicos.

Foto Ascom Desenvolve-SE