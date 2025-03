Sergipe recebe empresa de Economia Verde que visa fortalecer modelo

Entre os dias 12 e 14 de março, a Agência Desenvolve-SE e a Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. promoverão visitas técnicas a diferentes regiões de Sergipe. O foco está no fortalecimento da gestão de resíduos, no impulso a projetos sustentáveis e promoção da economia circular e bioeconomia, em alinhamento com o Plano Sergipano de Economia Verde (PSEV). Como parte do Memorando de Entendimento (MoU) firmado entre as instituições, a visita busca promover a sustentabilidade e a conservação da biodiversidade, além de viabilizar a comercialização de créditos de carbono, por meio da recuperação florestal e da gestão eficiente de resíduos.

Na ocasião da assinatura do Termo de Cooperação, em fevereiro deste ano, entre o Estado, por meio da Agência Desenvolve-SE, e a Ambipar, o governador Fábio Mitidieri enfatizou a importância da iniciativa para Sergipe. “Este é um posicionamento claro de que o Estado é a favor das energias renováveis e políticas de sustentabilidade. Além disso, a temática gera desenvolvimento, atrai investidores e tem os recursos de toda ordem em Sergipe para serem investidos”, declarou. Um dos principais projetos do MoU, o do carbono azul, têm potencial de captar mais de R$ 300 milhões, com investimento direto nas comunidades tradicionais e extrativistas destes ecossistemas. No total, a parceria com a Ambipar representará um investimento de mais de R$ 1 bilhão em Sergipe em até dez anos.

Visita técnica

A visita técnica da Ambipar a Sergipe inclui vistorias a aterros sanitários, indústrias de reciclagem, áreas de Manguezal e Caatinga, além de reuniões com representantes de governos locais e instituições especializadas. Durante o percurso, a comitiva também avaliará oportunidades de conservação e recuperação ambiental em locais estratégicos, como a Floresta Nacional do Ibura e a região da foz do Rio São Francisco. Também estão previstas incursões a áreas de carcinicultura e análise de setores produtivos, como a indústria vidreira e a agricultura. A programação se encerrará com visitas aos monumentos naturais, Grota do Angico e cânions do São Francisco e a um lixão desativado, que será transformado por meio de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads).

O Ministério Público de Sergipe e outras instituições parceiras integram a iniciativa, contribuindo para a estruturação de projetos inovadores voltados à gestão de resíduos e à sustentabilidade ambiental no estado. Com essa parceria, espera-se avançar na adoção de práticas sustentáveis e na geração de novas oportunidades para a economia verde em Sergipe.

Foto: Reinaldo Moura