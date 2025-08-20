SERGIPE RECEBERÁ UM DOS MAIORES EVENTOS DO PAÍS SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS E CIDADES INTELIGENTES

O 1° Simpósio sobre Energias Renováveis e Cidades Sustentáveis de Sergipe: o futuro das cidades inteligentes, será realizado no dia 26 de setembro, no Hotel SESC Atalaia, em Aracaju.

Dados do Ministério de Minas e Energia mostram que em 2023 o Brasil atingiu 93,1% da geração de energia elétrica oriunda de fontes renováveis, como hidrelétricas, fotovoltaicas e eólicas, totalizando 70.206 megawatts médios (MWm), e mantendo a posição de destaque do país como uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. E cada vez mais tem sido fortalecido o debate sobre a necessidade de diversificação das matrizes energéticas no país, e da transformação das cidades em inteligentes e autossustentáveis.

Visando colocar Sergipe no cenário nacional das discussões sobre esses temas, o Grupo GA Ambiental do Brasil realizará no dia 26 de setembro, no auditório do Hotel SESC, na Orla de Atalaia, o “1° Simpósio sobre Energias Renováveis e Cidades Sustentáveis de Sergipe: o futuro das cidades inteligentes” (SIMERCIS). O evento é um marco significativo na promoção de práticas sustentáveis e na busca por soluções energéticas na região, afinal de contas, o estado tem grande capacidade para a geração de energia fotovoltaica devido à forte incidência solar em grande parte do ano, e de expandir a produção eólica.

Voltado para especialistas sobre o tema, acadêmicos, pesquisadores, gestores públicos, empresas do segmento e entusiastas do setor, o SIMERCIS promete ser um dos maiores eventos do país para discutir os temas, levantar as oportunidades existentes e os desafios que deverão ser vencidos para a adoção de energias limpas, e da prática do desenvolvimento urbano sustentável.

A presidente do Grupo GA Ambiental do Brasil e idealizadora do evento, a Dra. Gabriela Almeida, explicou que o objetivo principal é debater soluções tecnológicas e políticas públicas que promovam desenvolvimento sustentável e qualidade de vida não apenas em Sergipe, mas em todo o país. As inscrições podem ser feitas através dos telefones (11) 5286-2611 e (79) 99893 4227, ou acessando o site www.grupogaambiental/simercis

O futuro tem que ser inteligente e sustentável

“Tenho visto de muito perto, e debatido com especialistas de vários estados do país, as dificuldades enfrentadas para a expansão da produção e uso das energias renováveis, especialmente aqui em Sergipe, cujo potencial tem sido desperdiçado em virtude de burocracias que impedem o desenvolvimento socioeconômico que as energias limpas fornecem, em nome de uma equivocada defesa do meio ambiente, inclusive em locais que necessitam de todos os benefícios que esse tipo de energia fornece”, observou a especialista.

Ela explicou, ainda, sobre o outro ponto que será abordado durante o evento: as cidades inteligentes. Gabriela Almeida destaca que as smart cities são as que usam as tecnologias e soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida dos habitantes, reduzir impactos ambientais e otimizar o uso dos recursos existentes, como fazem Londres, Nova Iorque, Paris, Seul e Singapura, nesta última, por exemplo, tecnologias avançadas são utilizadas para gerenciar o tráfego, otimizar o uso de energia e garantir a segurança dos cidadãos, entre outros itens.

Entre os principais elementos das cidades inteligentes estão: mobilidade urbana sustentável, eficiência energética, gestão de recursos e resíduos; planejamento urbano e tecnologia; e sustentabilidade e qualidade de vida.

Com público estimado de 100 pessoas, o “1° Simpósio sobre Energias Renováveis e Cidades Sustentáveis de Sergipe: o futuro das cidades inteligentes”, é uma realização do Grupo GA Ambiental do Brasil, e conta com o patrocínio da Construtora Santa Maria, Camel Empreendimentos e Construções, Lugare Projetos, Grupo FRG, Macarrão Entulhos e Demolições, Xingó Mitsubishi Motors, C4 Empreendimentos Imobiliários, Petrox, SolarTechnic, GotecSolar, FMMIX, Primasa Camel, Quality Hotel, HDI Desenvolvimento Imobiliário e Superlux.

O evento também conta com o apoio institucional da Fecomércio Sergipe, da ANER, ABRAPCH, ABREN, Associação É de Sergipe, Secovi/SE, Senai, Fies, Fórum Empresarial de Sergipe, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe, Cléo Maia Arquiteto e Urbanista, Adema, Seplan/SE, Semac/SE, SEdetec/SE, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Tribunal de Contas de Sergipe, Ademi/SE e ASER.

Programação do 1° SIMERCIS

A grade de programação do “1° Simpósio sobre Energias Renováveis e Cidades Sustentáveis de Sergipe: o futuro das cidades inteligentes”, é composta por palestrantes de notório saber sobre os temas abordados, e reconhecimento nacional e internacional. O SIMERCIS terá as seguintes palestras:

– O papel fundamental das energias renováveis para implementação das cidades inteligentes e sustentáveis;

Dr. Rudinei Miranda, presidente da ANER;

– Gestão Ambiental para cidades sustentáveis e inteligentes;

Dra. Gabriela Almeida, CEO do Grupo GA Ambiental do Brasil;

– Geração de Energia distribuída no Brasil;

Tiago Fraga, presidente do Grupo FRG e dos Fóruns GD do Brasil;

– O papel das hidrelétricas na matriz das energias renováveis e sua importância para o contexto global;

Alessandra Torres, presidente da ABRAPCH;

– Panorama dos biocombustíveis no Brasil e as oportunidades para Sergipe;

Dr. Klebson Silva, PhD em Biocombustíveis e pesquisador do ITP (convidado especial);

– Principais cenários para cidades inteligentes: exemplos que deram certo!

Ricardo Naves, Engenheiro especializado em desenvolvimento imobiliário;

– Principais desafios enfrentados por projetos de energias renováveis na obtenção de aprovação junto às concessionárias;

Milthon Silva, Prof. Da UFS e especialista em energias renováveis e sistemas de potência;

– Perspectivas de mercado para biometano: análise das tendências de mercado e das oportunidades de negócios;

Amilton Dutra, sócio-diretor da Gaswork Consultoria e Serviços LTDA.

Texto Andréa Moura