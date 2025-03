Sergipe registra 2º maior salário médio de admissão do país em fevereiro

Sergipe tem o segundo maior salário médio de admissão do país, com R$ 2.304,52, ficando atrás apenas de São Paulo, que registrou R$2.455,51. Os dados são da pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira, 28, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). O resultado registrado em fevereiro é 21% maior que o alcançado no mês anterior (1.908,76). Esta alta coloca Sergipe em primeiro lugar no ranking do crescimento do salário médio de admissão.

As políticas públicas estratégicas desenvolvidas pelo Governo de Sergipe para o crescimento econômico e atração de investimentos para o estado se refletem na melhoria salarial do sergipano registrada em fevereiro. De acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, o aumento no salário médio indica um fortalecimento da economia local. Com os esforços do Governo do Estado, Sergipe tem se tornado um ambiente favorável para investimentos.

“Alcançar o segundo maior salário médio de admissão do país, superando estados muito mais ricos e populosos, é a prova de que estamos no caminho certo: investindo em qualificação profissional, ouvindo os setores produtivos e criando um ambiente favorável para o crescimento econômico”, diz o secretário.

Além disso, o resultado é um reflexo de políticas públicas voltadas para qualificação profissional e geração de empregos. Superar estados tradicionalmente mais desenvolvidos em termos salariais mostra que Sergipe está se destacando como um novo polo de oportunidades. O fato de estar atrás apenas de São Paulo, o estado mais rico do país, reforça essa ideia.

Ouvir as demandas de setores da economia sobre qualificação também tem sido um diferencial estratégico do Governo do Estado que explica a alta na média salarial de admissão. Mais de 3,7 mil pessoas passaram por cursos de qualificação em pouco mais de um ano, com o Programa Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe. Até 2026, serão 22 mil novas vagas abertas. O estado tem formado trabalhadores mais qualificados e preparados para o mercado de trabalho, o que melhora a inserção no mercado de trabalho e também a renda média dos trabalhadores.

“O fortalecimento de programas como o Qualifica Sergipe, o Primeiro Emprego e a plataforma digital GO Sergipe tem sido decisivo para inserir mais sergipanos no mercado de trabalho com melhores condições. Seguiremos firmes nesse propósito de transformar a vida das pessoas por meio do trabalho e do desenvolvimento”, completa Teles.

Além disso, com o lançamento do GO Sergipe, plataforma digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), o estado facilita a intermediação de mão de obra. Já são mais de 760 vagas abertas em diversos municípios do estado e mais de 5,5 mil candidatos cadastrados em busca de oportunidades.

Saldo positivo de empregos

As ações se refletem também no saldo positivo de empregos de 869 postos de trabalho registrados em fevereiro. Com isso, Sergipe alcançou estoque de empregos de 342.839 vagas preenchidas com carteira assinada. Uma alta de 0,25% em relação a janeiro de 2025. O setor de serviços segue em destaque no Estado, liderando a criação de novos postos de trabalho com 1.683 vagas preenchidas, seguido de Construção (700 postos) e Comércio (204 postos).

Foto: Ascom Seteem