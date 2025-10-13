Sergipe registra aumento de 7,2% no fluxo de passageiros no aeroporto de Aracaju

O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou crescimento de 7,2% no fluxo de passageiros durante o mês de setembro em comparação ao mesmo período do ano anterior. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 13, pela empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana, Aena Brasil.

O aumento é fruto da política contínua de promoção turística do destino Sergipe executada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Em setembro, foram contabilizados 112.891 passageiros que embarcaram e desembarcaram em Aracaju, mantendo o patamar acima de 100 mil passageiros mensais. Além disso, nesse período, foram 1.258 operações (voos), ou seja, 1,5% a mais que no mesmo mês do ano passado. Já no acumulado, de janeiro a setembro de 2025, o aeroporto contabilizou um fluxo de 999.118 passageiros, um crescimento de 8,1% se comparado com o acumulado de 2024. Durante os primeiros nove meses deste ano, foram 11.620 operações (voos), o que equivale a um aumento de 7,5%.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, celebra mais um mês de crescimento nos números do Aeroporto Internacional de Aracaju. Ele destaca que isso tem sido possível graças ao trabalho constante e intenso desenvolvido pela Setur para atrair mais turistas, especialmente num mês fora da alta temporada.

“Esse aumento ainda fora do período do verão e das férias escolares é bastante positivo. Demonstra como Sergipe vem se consolidando, cada vez mais, nas prateleiras do mercado nacional. E destaco que estamos quase atingindo a marca de 1 milhão de embarques e desembarques este ano, fruto do trabalho do Governo do Estado por meio das tratativas com as companhias aéreas e da participação em eventos nacionais de turismo”, considera.

Foto: Max Carlos/Setur