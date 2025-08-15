SERGIPE REGISTRA AUMENTO DE QUASE 30% NA ABERTURA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS; APONTA RECEITA FEDERAL

De janeiro a julho deste ano, Sergipe registrou a abertura de 20.141 micro e pequenas empresas, um crescimento de 27,8% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram criados 15.765 empreendimentos. Atualmente, o estado conta com 146.747 pequenos negócios formalizados.

Os dados, divulgados pela Receita Federal, também mostram o saldo positivo entre abertura e fechamento dessas empresas – incluindo microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais – que chegou a 8.379 até julho de 2025.

Para Raphael Matos, analista do Sebrae, o cenário reflete um momento de confiança na economia. “O aumento na abertura e a melhoria do saldo de empresas demonstram maior formalização dos pequenos negócios, o que é fundamental para a arrecadação, geração de empregos e aumento da produtividade no estado”, afirma.

O setor de serviços se destaca como o principal motor do empreendedorismo local, respondendo por 62,6% das novas empresas. Em seguida vêm o comércio, com 24,4%, e a indústria, com 7,2%.

Por Yasmin Déda