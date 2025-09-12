SE registra o maior crescimento do NE em vendas do varejo e 3º do país

O estado de Sergipe segue avançando no segmento econômico, de acordo com estudos e números divulgados por instituições brasileiras. Nesta quinta-feira, 11, a Pesquisa de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou os dados de vendas do varejo, onde o estado aparece em primeiro lugar do ranking de crescimento no Nordeste, empatado com a Bahia, e o terceiro maior do país.

No mês de julho, o mais recente analisado pelo instituto, o volume de vendas do comércio varejista em Sergipe subiu 0,8%, frente a junho, na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2024, o crescimento foi de 2,8%. No acumulado no ano, a alta foi de 1%; e, nos últimos 12 meses, de 3%.

Já a receita nominal do varejo em Sergipe, que representa o valor total das vendas, aumentou 0,9% em relação a junho. Na comparação anual, o acréscimo foi de 5,4%. No acumulado no ano, a alta foi de 4,6%; e, nos últimos 12 meses, de 6,3%.

“Sergipe teve um bom resultado mesmo num mês que o comércio em nível nacional teve uma sútil retração e, mais importante ainda, estamos com crescimento de 3% no acumulado de 12 meses”, explicou o subsecretário de Estudos e Pesquisas, Ciro Brasil, que coordena o Observatório de Sergipe.

Varejo ampliado

No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o volume de vendas no estado apresentou uma alta de 1,7% em relação a junho. Frente a julho de 2024, também apresentou uma variação positiva de 0,9%, enquanto nos últimos 12 meses subiu 2,3%.

A receita do varejo ampliado apresentou uma variação positiva de 2%, em comparação a junho, quando caiu -1,7%. Já em relação ao mesmo período de 2024, o aumento foi de 3,5%. O acumulado no ano apontou crescimento de 3,8%, enquanto nos últimos 12 meses avançou 5,9%.

Cenário nacional

Na comparação com junho, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio varejista caiu 0,3%. As maiores altas foram registradas em Amapá (3,9%), Distrito Federal (0,9%), Bahia, Sergipe (0,8%, ambos) e Tocantins (0,7%).

Já as menores variações negativas foram pontuadas em Rondônia (-2,2%), Minas Gerais (-1,1%), Paraíba (-1,0%), Mato Grosso (-0,9%) e Goiás (-0,8%). Sergipe ocupa a terceira posição no cenário nacional e a primeira entre os estados do Nordeste, ambas posições sendo divididas com a Bahia.

Foto: Reinaldo Moura