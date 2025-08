SE registra maior estoque de empregos formais da história em junho

O mês de junho de 2025 marcou um resultado histórico para o mercado de trabalho sergipano. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira, 4, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o estado alcançou o maior estoque de empregos formais já registrado: 348.849 postos de trabalho, superando o desempenho de maio, quando o estado atingiu 346.442 empregos com carteira assinada.

O saldo positivo de junho foi de 2.407 novas vagas, representando crescimento de 21% em relação ao mês anterior e de 30% na comparação com junho de 2024. Este foi também o melhor mês de junho desde o início da série histórica do Novo Caged, em 2020.

O desempenho coloca Sergipe na 5ª posição no ranking nacional e 3ª na região Nordeste em variação relativa do estoque mensal, com alta de 0,69%. Na variação dos últimos 12 meses, com crescimento de 5%, o estado mantém a 6ª colocação nacional e 3ª regional.

O setor de Serviços liderou a geração de vagas com 1.613 postos, seguido por Comércio (413), Construção (196), Indústria (164) e Agropecuária (23). No acumulado de 2025, já foram criados 6.199 empregos, e nos últimos 12 meses, o saldo chega a 16.626. O salário médio real de admissão atingiu R$ 1.834,71, com crescimento de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Governo de Sergipe tem criado um ambiente de negócios favorável para atrair novos investidores, a exemplo da rede varejista Atakarejo, que vem inaugurando novas lojas no Estado. De acordo com o fundador da rede, Teobaldo Costa, até 2026 o Atakarejo vai gerar cerca de 3 mil novos postos de trabalho no estado.

“É um orgulho muito grande estar aqui em Sergipe, inaugurando esta loja em Nossa Senhora da Glória, uma vez que meus pais são sergipanos, eu tenho uma veia sergipana. Vamos inaugurar uma loja em Lagarto, em Estância e mais uma loja em Aracaju. Terminaremos o ano com seis lojas inauguradas em Sergipe, um investimento de mais de R$ 300 milhões no Estado. Vamos gerar, em 2025, cerca de 1,5 mil empregos e, no próximo ano, mais 1,5 mil empregos com carteira assinada”, comemorou o empresário.

Os festejos juninos também tiveram papel relevante no desempenho do mercado de trabalho sergipano, impulsionando principalmente os setores com melhores desempenho na geração de empregos do mês de junho, Serviços e Comércio, como também outras áreas relacionadas ao Turismo. Eventos como o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, que juntos somaram cerca de 60 dias de celebrações, atraíram milhares de visitantes e turistas, movimentando a economia local.

A intensa programação cultural e gastronômica gerou oportunidades temporárias e fixas, beneficiando vendedores, artesãos, músicos e profissionais de alimentação, transporte e hospedagem. Esse ciclo festivo criou um ambiente favorável para a geração de renda e fortalecimento dos negócios, contribuindo de forma significativa para o saldo positivo de empregos no estado.

Para o Governo do Estado, os resultados refletem não apenas o dinamismo econômico, mas também o impacto de políticas públicas voltadas à qualificação e intermediação de mão de obra. Programas como o ‘GO Sergipe’, que conecta gratuitamente trabalhadores e empresas por meio de uma plataforma digital, têm modernizado a intermediação de vagas e ampliado o acesso a cursos de capacitação.

O ‘Programa Primeiro Emprego’ (PPE) vem garantindo oportunidades para jovens de 18 a 29 anos, aliando formação teórica e prática e assegurando a contratação de pelo menos 30% dos concluintes. Já o ‘Qualifica Sergipe’ leva cursos gratuitos para diversas áreas, atendendo demandas específicas de cada município e fortalecendo a empregabilidade local.

Segundo o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, o crescimento do emprego em Sergipe está diretamente ligado ao investimento em políticas públicas que preparam trabalhadores para as demandas do mercado, fortalecem setores estratégicos e ampliam as oportunidades em todas as regiões.

“Estamos vivendo um momento histórico para o mercado de trabalho de Sergipe. Alcançamos o maior estoque de empregos formais da nossa história, resultado que é fruto do esforço conjunto entre governo, setor produtivo e trabalhadores. Esses números mostram que estamos no caminho certo, investindo em políticas públicas que unem qualificação profissional, intermediação eficiente de vagas e incentivo à geração de oportunidades. Programas como o ‘GO Sergipe’, o ‘Qualifica Sergipe’ e o ‘Primeiro Emprego’ estão transformando a vida de milhares de sergipanos, conectando talentos ao mercado e ajudando empresas a crescerem. Nosso compromisso é seguir trabalhando para que mais famílias tenham renda, dignidade e perspectivas de futuro”, destacou Teles.

