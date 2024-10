SERGIPE REGISTRA MAIS DE 20 MIL NOVAS EMPRESAS DE JANEIRO A SETEMBRO DESTE ANO E UM CRESCIMENTO DE 10,3%

O ambiente de negócios em Sergipe segue aquecido com um aumento no número de empresas abertas em 2024, é o que mostra o levantamento realizado pela Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese). Até setembro deste ano, foram abertas 20.988 empresas, representando um crescimento de 10,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 18.797 novos negócios foram registrados no estado.

O levantamento também mostra que a capital, Aracaju, lidera com o maior número de novas empresas, totalizando 10.608, mas outros municípios também têm se destacado. Cidades como Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Tobias Barreto estão entre os principais polos de crescimento, evidenciando o interior como parte importante do desenvolvimento econômico de Sergipe.

O setor de comércio varejista continua sendo o motor do empreendedorismo local, com 4.629 novas empresas abertas, seguido pelo setor de alimentação com 1.549 novos registros. As atividades como transporte (1.255), educação (1.177) e serviços de construção (1.121) também cresceram. Esses segmentos evidenciam a diversificação econômica do estado e a capacidade de adaptação dos empreendedores a diferentes áreas.

A presidente da Jucese, Jocelda Fonseca, afirma que o trabalho da Junta Comercial é voltado para oferecer um ambiente de negócios mais ágil e seguro. “A Jucese, através de suas equipes de trabalho, vem cada vez mais oferecendo aos empresários um ambiente de negócio célere e seguro. Atualmente, ocupamos a primeira posição no ranking de abertura de empresas. As juntas comerciais não são mais só órgãos de licenciamento e sim fomentadores da economia”, concluiu a presidente.

Futuro promissor

Nos últimos anos, Sergipe se tornou um estado mais favorável para os negócios. Com investimentos voltados para a infraestrutura, economia criativa e energia limpa, o governo visa atrair investidores e aumentar o número de empreendimentos. Com o crescimento dos negócios, aumenta a geração de emprego e renda, o que aquece a economia e impacta a vida dos sergipanos.

A Jucese tem desempenhado um papel fundamental na facilitação do processo de abertura de empresas, promovendo um ambiente mais ágil e eficiente para o empreendedor.

“O portal Agiliza Sergipe é uma ferramenta que faz a integração entre os dados cadastrais da Receita Federal e os diversos órgãos estaduais e municipais que participam do processo de abertura, alteração e baixa de empresas. Com todos os municípios sergipanos conectados à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), e 55 municípios com consulta prévia automática, conseguimos desburocratizar e simplificar o registro mercantil no estado”, afirmou o Coordenador de TI da Jucese, Andrius Prado.

A Jucese também está trabalhando na integração dos órgãos de licenciamento com o portal Agiliza, visando modernizar ainda mais os serviços e garantir que o empresário sergipano encontre menos obstáculos ao iniciar seu negócio. Esse trabalho colaborativo entre os órgãos e a melhoria contínua do ambiente de negócios são pontos essenciais para o crescimento constante do empreendedorismo no estado.

“O órgão segue comprometido em fomentar o desenvolvimento econômico local, promovendo iniciativas que facilitem a formalização de novos empreendimentos e melhorem a competitividade empresarial em Sergipe”, pontuou a presidente da Jucese.

Com informações e foto: Ascom Jucese