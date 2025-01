SERGIPE REGISTRA QUEDA DE 3,3% NA DEMANDA DAS EMPRESAS POR CRÉDITO NO FIM DE 2024; ESPECIALISTA EXPLICA

De acordo com o censo divulgado na última terça-feira (07) pelo Serasa Experian, as empresas de Sergipe registraram uma queda de 3,3% na busca por crédito durante o último mês de novembro, a quinta maior redução do nordeste.

O cenário nacional foi de 3,7% de queda, com apenas Minas Gerais e Espírito Santo apresentando alta.

Segundo Lucas Solano, advogado especialista em recuperação de crédito, a queda pode se dar devido à alta nas taxas de juros. “O ambiente mais restritivo das taxas pode fazer com que as empresas fiquem mais receosas em adquirir novas dívidas. A queda representa um enfraquecimento na busca por recursos financeiros e a situação pode se manter em retração no próximo semestre, visto que aconteceu em três dos últimos quatro meses do ano”, afirmou.

Apesar do cenário generalizado, setores menos sensíveis aos ciclos econômicos, como o agronegócio, por exemplo, devem manter a demanda padrão durante o período, conforme explica Camila Abdelmalack, economista do Serasa. “Olhando para a demanda por crédito, pode ser que os estados com agropecuária forte sejam menos afetados por esse contexto da economia nacional”, disse.

O levantamento demonstrou, ainda, que a procura nacional por crédito de grandes empresas em novembro foi a maior de 2024, com uma alta de 0,8% em relação à taxa anual. As empresas médias, no entanto, registraram queda de 2,1%, e as pequenas e micro apresentaram baixa de 3,8%.

Texto e foto: Comunicade Assessoria de Comunicação Jurídica