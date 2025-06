SERGIPE REGISTRA RECORDE HISTÓRICO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO SANTA MAIRA, EM ARACAJU NO MÊS DE MAIO

O Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria registrou, mais uma vez, crescimento no fluxo de passageiros. O novo recorde foi registrado durante o mês de maio deste ano, quando houve aumento de 17,6%, em comparação ao mesmo período do ano passado. O percentual é referente a 108.106 embarques e desembarques. Disponibilizados na última quinta-feira, dia 12, pela Aena Brasil, os dados estatísticos mostram que houve importante evolução, especialmente porque ocorreu na baixa temporada, e revelam, também, aquecimento para o período junino, com a expectativa de que Sergipe terá o melhor São João dos últimos tempos.

Diante dessas estatísticas, o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, se mostra feliz em ver que os investimentos da gestão estadual, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), têm possibilitado alcançar frutos tão positivos. “É mais um recorde batido, mais um aumento consecutivo. Com certeza, é fruto da promoção e da divulgação maciça do destino nos principais mercados emissores de turistas do Brasil, promovidas pelo governo, por meio da Secretaria de Estado do Turismo”, reforça.

O secretário assinala que a participação de Sergipe em feiras de turismo, a realização de roadshows e capacitações, entre muitas outras ações, foram fundamentais para que operadoras de turismo e companhias aéreas voltassem os olhos para o estado. “Agora, as empresas compreendem que Sergipe tem potencial de sobra para atrair mais e mais turistas por ser um destino acolhedor, cheio de belezas naturais e que oferece opções gastronômicas e culturais para os mais variados públicos”, avalia.

Números ascendentes

Destrinchando os números disponibilizados pela empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana, foram registradas 53.301 pessoas embarcando e 54.224 desembarcando em Sergipe. Além disso, no acumulado de janeiro a maio de 2025, o fluxo de passageiros foi de 545.031, o equivalente a 9,6% mais do que no acumulado do mesmo período de 2024.

Vale destacar que houve, também, aumento no número de operações no quinto mês deste ano. Foram 1.350 voos em maio, que equivalem a um crescimento de 18,3%, quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Já no acumulado desses cinco meses iniciais de 2025, foram registradas 6.224 operações, que somam um crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2024. “Sem dúvida, um dado a ser comemorado, especialmente quando se leva em conta que ocorreu durante a baixa temporada”, comenta o secretário.

Foto: Max Carlos/Setur