SERGIPE SEDIA O ENCONTRO DA ABASE NORDESTE E NACIONAL; A AÇÃO PROMOVEU DEBATES CRUCIAIS PARA O TURISMO

O estado de Sergipe sediou, nos dias 28 e 29 de novembro, o Encontro da Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais (ABASE) do Nordeste e Nacional. O evento, que teve como objetivo fomentar o desenvolvimento do turismo regional e discutir questões que impactam diretamente o Sistema Sebrae, contou com a participação de lideranças de todo o Brasil, incluindo membros da Abase Nordeste e Nacional, dentre eles, o presidente do Sebrae Nacional e secretários de turismo dos estados do Nordeste.

O encontro foi dividido entre uma reunião do Consórcio Nordeste; Reunião Ordinária da Abase Nordeste e Reunião Ordinária do Conselho dos Associados da Abase Nacional. O encontro com o Consórcio Nordeste teve como foco a troca de experiências e a busca por soluções conjuntas para desafios enfrentados pelos destinos turísticos da região.

A superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, destacou a importância de ter o estado de Sergipe sediando esse encontro. “Tivemos a oportunidade de discutir movimentos para maior integração das políticas públicas que visam facilitar o desenvolvimento econômico e social de todos os sergipanos e nordestinos”, comentou a superintendente.

Durante o evento, também foi realizada a 4ª Reunião Ordinária da Abase Nordeste, que contou com discussões que visam melhorar os setores econômicos fundamentais para o desenvolvimento sustentável da região.

O presidente da associação, Anacleto Ortigara, destacou a importância da união das lideranças de todo o Brasil para a discussão de temas tão relevantes. Para ele, “a reunião da Abase Nordeste, em Aracaju, é uma oportunidade de fazermos o tratamento das questões que impactam diretamente no Sistema Sebrae. É uma discussão necessária de temas relevantes que devem impactar na execução do planejamento para o próximo ano de 2025. Um belíssimo encontro com lideranças de todo o Brasil, em favor do cumprimento da missão institucional, atender e atender bem os micro e pequenos negócios de todo o Brasil.”

No decorrer do evento, durante a 3ª Reunião Ordinária do Conselho dos Associados da Abase Nacional, também foi apresentado o relatório de gestão da Abase 2024, que detalhou as ações realizadas pela associação ao longo do último período. Além disso, o último dia do encontro também contou com a apresentação da proposta do novo Plano de Carreira do Sebrae, visando aprimorar o desenvolvimento profissional de seus colaboradores e fortalecer as ações da instituição no atendimento aos empreendedores.

Esse foi um um passo importante na construção de soluções conjuntas que impactam todo o Sistema S. “A Abase realizou este último evento do ano, aqui em Aracaju, em Sergipe, com a certeza de dar uma contribuição fundamental no debate horizontalizado para que o Sistema mantenha a sua capilaridade permanentemente unida”, comentou o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima.

O receptivo do Sebrae Sergipe, na reunião de todos os estados brasileiros, através da Abase, só pode receber, de nós todos e da direção nacional, uma palavra que é fundamental: Gratidão! Gratidão pelo acolhimento e por nos permitir esse grande momento para o Brasil e para o Sebrae”, finalizou Décio.

