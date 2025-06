Sergipe sediará 81º Semana Oficial da Engenharia e Agronomia em 2026

O Governo do Estado, por meio da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) esteve presente nesta segunda-feira, 2, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, em Aracaju, para a assinatura do Termo de Compromisso que oficializa a realização da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA) 2026 na capital. É considerado o maior evento nacional da área de tecnologia, e, pela primeira vez na história, ocorrerá em Sergipe.

Esta será a 81º edição e confere um caráter duplamente festivo às comemorações, pois o ano marcará o 50º aniversário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE). O diretor-presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Fabiano Oliveira, enfatizou a relevância do evento para a promoção do turismo, especialmente do turismo de negócios.

“É um evento de grande relevância, que vai movimentar a cadeia produtiva do turismo. São eventos dessa natureza: congressos, feiras, encontros que fazem com que a gente tenha pujância em nosso destino. Hoje está sendo concretizado, a assinatura do contrato para sediar no próximo ano esse evento nacional. Essa é, também, uma determinação do governador Fábio Mitidieri para que a Emsetur seja mais um braço no trabalho de buscar e atrair grandes eventos para nosso estado”, destacou.

O presidente do Crea-SE, Dilson Luiz, também frisou o valor da promoção de eventos desse porte para o estado e para atualização profissional, troca de experiências e discussões de inovações que levam ao impulsionamento do setor.

É desenvolvimento para toda cadeia de turismo, mas também conhecimento que é o mais importante. Difundir o conhecimento da engenharia, agronomia e geociências internacionais e de todo país aqui em Sergipe. Vamos trazer para Sergipe um evento que realmente enaltece a grandiosidade do nosso estado. O governo desde o primeiro momento vem apoiando, está dando toda estrutura que nós precisamos, todo apoio logístico e hoje estamos efetivando. O governo do estado, através da Emsetur, vem sendo um grande parceiro e pilar para que trouxéssemos esse evento pra cá”, falou.

Realizado desde 1940, o evento, que é promovido pelo Sistema Confea/Crea em parceria com a sociedade civil sem fins lucrativos Mútua, reúne milhares de participantes dos quatro cantos do país. Em 2026, a expectativa é reunir mais de cinco mil profissionais, incluindo engenheiros, pesquisadores, estudantes, agrônomos e representantes de diversas entidades relacionadas à área tecnológica na capital sergipana. Neste ano, a 80ª edição da SOEA será realizada de 6 a 9 de outubro, no Pavilhão de Carapina, em Vitória.

Foto: Lys Silva/Emsetur