Sergipe será destaque na Convenção de Vendas CVC 2025, em São Paulo

Sergipe marca presença na Convenção de Vendas CVC 2025. Nesta edição do evento realizado por uma das maiores operadoras de turismo da América Latina, que acontece em São Paulo, o estado será destaque logo na primeira noite.

Nesta quinta-feira, 13, durante um coquetel de boas-vindas, o Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Sergipe (ABIH/SE), promoveu uma capacitação sobre os principais atrativos do destino para cerca de 1.800 formadores de opinião e influenciadores no processo de vendas. A Convenção continua até o domingo, 16.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, enfatiza que a participação de Sergipe na Convenção CVC é uma grande oportunidade para divulgar o potencial turístico do estado e fortalecê-lo como um destino atrativo e competitivo no mercado nacional. “Estar nesse evento oportuniza compartilhar nossos atrativos, a exemplo das belas praias, da cultura e da gastronomia, com agentes de diferentes regiões, que são fundamentais na decisão dos turistas, proporcionando a troca de experiências entre os participantes. A nossa intenção é ampliar a oferta de pacotes que incluam Sergipe como destino principal, aumentando o fluxo de turistas ao longo do ano”, destacou.

A Convenção CVC tem o objetivo de compartilhar resultados, apresentar novas tendências, assim como estratégias futuras e capacitar líderes das equipes de vendas que representam mais de 1.200 lojas da CVC de todo o Brasil, além do time de executivos. Nesse contexto, é essencial aproveitar a oportunidade para colocar ainda mais em evidência atrativos como o Cânion de Xingó, as praias, as cidades históricas e os 60 dias ininterruptos de festejos juninos na Orla da Atalaia, nos meses de junho e julho.

Assim, os 1.800 profissionais do setor turístico serão impactados com a diversidade do destino Sergipe e poderão vendê-lo aos turistas com ainda mais propriedade. Vale destacar, obviamente, que o intuito é o fortalecimento da parceria com a CVC, a fim de atingir os objetivos de venda para os próximos anos, estabelecendo novas estratégias e divulgação do destino. Afinal, deve-se levar em conta que a operadora possui a maior estrutura de vendas de viagens no Brasil e está presente em todos os estados brasileiros, democratizando o acesso à viagem.

