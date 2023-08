Sergipe tem a capital com a cesta básica mais barata entre as pesquisadas em julho. Aracaju teve queda de 3,5%

O valor da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 547,22 no mês de julho. Foi o menor valor apresentado entre as capitais do país pesquisadas. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 17 cidades, e foram analisados pelo Observatório de Sergipe. Em relação ao mês anterior, quando registrou R$ 567,11, apresentou uma redução de 3,51%.

A pesquisa revela a importância de acompanhar o custo dos alimentos básicos e como isso impacta diretamente no poder de compra da população. O valor mais baixo da cesta básica em Aracaju representa um alívio para as famílias que buscam atender suas necessidades alimentares.

De acordo com a economista do Observatório de Sergipe, Michele Dória, na comparação com o mês anterior, os números apresentados pela pesquisa refletem uma melhora para os consumidores em Aracaju. “Essa queda de 3,5%, em parte, pode ser atribuída à redução nos preços de alguns alimentos, como feijão carioquinha, batata, óleo de soja, tomate, açúcar e outros”, atribuiu.

Cenário nacional

Na comparação com o mês imediatamente anterior, junho, verificou-se que as maiores quedas foram pontuadas por Recife (-4,58%), Campo Grande (-4,37%), João Pessoa (-3,90%) e Aracaju (-3,51%).

A capital que pontuou o custo mais elevado foi Porto Alegre (R$ 777,16), seguida de São Paulo (R$ 769,95), Florianópolis (R$ 746,66) e Rio de Janeiro (R$ 738,12). Em contraste, os menores valores médios foram encontrados em Aracaju (R$ 547,22), João Pessoa (R$ 581,31), Recife (R$ 592,71) e Salvador (R$ 596,04).