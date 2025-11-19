Sergipe tem maior redução do país no percentual de pessoas sindicalizadas

No entanto, com taxa de 8,9%, a média nacional de sindicalização cresce pela primeira vez desde 2012.

Diferente da média nacional, no ano de 2024, Sergipe apresentou queda na taxa de pessoas ocupadas sindicalizadas. Comparando os anos de 2023 e 2024, a taxa de sindicalização em Sergipe caiu 20% – foi a maior queda entre todos os estados do país. Em relação à média nacional, houve aumento de 9,8% – isso representou um acréscimo de 812 mil pessoas no contingente de sindicalizados e interrompeu a sequência de reduções tanto de contingente (desde 2014) quanto de percentual (desde 2016). Os dados são PNAD Contínua: Características Adicionais do Mercado de Trabalho 2024, divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira (19).

Nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, houve uma pequena diminuição dos trabalhadores sindicalizados em relação a 2023, saindo de 9,5% para 9,3% e de 7,2% para 6,9%, respectivamente. A região Sudeste foi a que apresentou maior alta, passando de 7,9% para 9,2%. Apesar do avanço nacional, todas as regiões têm uma taxa de sindicalização menor do que em 2018.

Também em todas as regiões, o maior percentual de sindicalizados está entre pessoas com o nível superior completo. No Nordeste, por exemplo, onde a taxa geral de sindicalizados é de 9,3%, entre as pessoas de nível superior é de 15,2% enquanto que entre os de fundamental completo e médio incompleto é de 6,5%.

Em Sergipe, 6,4% estão associados a sindicatos, sendo que o percentual entre mulheres (7,4%) é maior do que entre os homens (5,4%). Em 2023, quando Sergipe tinha 8% dos trabalhadores sindicalizados, as mulheres tinham um percentual de sindicalização de 9,4% e os homens, de 6,5%.

Associação

Em 2024, em Sergipe, apenas 1,9% das pessoas ocupadas como empregador ou conta própria no trabalho estavam associadas a cooperativa de trabalho ou produção, o que colocou o estado com o menor percentual do país. A média no Brasil foi de 4,3%. O estado também apresentou queda no percentual de associados em relação a 2023, quando havia 2,6% de pessoas ocupadas associadas a cooperativa de trabalho.

Em Sergipe, das 281 mil pessoas que trabalhavam por conta própria, em 2024, apenas 5 mil estavam associados a cooperativas. Esse foi o menor número desde 2012. Em termos nacionais, o Rio Grande do Sul teve o maior percentual de pessoas associadas a cooperativas (9,7%). No Nordeste, o que teve melhor colocação foi a Bahia (4,2%).

Por Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade – Foto Valter Campanato/Agência Brasil