Sergipe tem menor taxa de desocupação da série histórica, diz IBGE

A taxa de desocupação em Sergipe atingiu 8,1% no segundo trimestre de 2025, representando uma redução de 1,3 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior. No primeiro trimestre do ano, a taxa estava em 9%. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) Trimestral divulgada nesta sexta-feira (15) pelo IBGE.

Em Aracaju, a taxa de desocupação chegou a 6,8% frente a 9% no primeiro trimestre, representando uma redução de 2,2 p.p e também é o menor índice da série histórica. O rendimento médio mensal real habitual de todos os trabalhos das pessoas ocupadas em Aracaju foi de R$3.945,00, enquanto que em Sergipe R$2.552,00.

A taxa composta de subutilização também presentou queda. Em Sergipe e em Aracaju, a taxa, no segundo trimestre de 2025, ficou em, respectivamente, 26% e 16,6% – frente a 26,9% e 18,6. Essa taxa é representada pelo percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada.

Brasil

A taxa de desocupação do país no segundo trimestre de 2025 chegou a 5,8%, a menor da série iniciada em 2012. Comparada ao 1º trimestre de 2025, essa taxa caiu em 18 das 27 unidades da federação e ficou estável nas outras nove. Pernambuco (10,4%), Bahia (9,1%) e Distrito Federal (8,7%) mostraram as maiores taxas, enquanto as menores foram em Santa Catarina (2,2%), Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%).

Pesquisa

A PNAD Contínua é a principal pesquisa sobre a força de trabalho do Brasil. A cada trimestre, dois mil entrevistadores integrados às mais de 500 agências da rede de coleta do IBGE visitam uma amostra de 211 mil domicílios, percorrendo cerca de 3.500 municípios situados nas 27 unidades da federação do país.

Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade

Superintendência estadual do IBGE em Sergipe