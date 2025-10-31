SERGIPE TEM O SEGUNDO MAIOR CRESCIMENTO DO BRASIL NO NÚMERO DE TRABALHADORES COM CARTEIRA ASSINADA

Sergipe alcançou novo recorde na geração de emprego em setembro de 2025. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quinta-feira, 30, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Sergipe alcançou o segundo maior crescimento do Brasil no número de pessoas trabalhando com carteira assinada, com 357.444 empregos formais. Comparado ao resultado de agosto deste ano, houve uma alta de 1,70%.

Em setembro, Sergipe registrou um saldo positivo de 5.962 postos de empregos formais criados. Na comparação com o mesmo período de 2024 (5.683), o número representa um aumento de 4,9%. No acumulado de 2025, o estado já soma 14.773 novos postos de trabalho, e considerando os últimos 12 meses (outubro de 2024 a setembro de 2025), o saldo positivo chega a 15.429 empregos.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, destaca que os dados de setembro alcançaram outro marco histórico: pela primeira vez, o número de trabalhadores com carteira assinada ultrapassou o de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.

“Entre dezembro de 2022 e outubro de 2025, Sergipe reduziu de 414 mil para 356 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família, ao mesmo tempo em que ampliou o estoque de empregos formais de 314 mil para 357 mil. Essa convergência das curvas representa muito mais que um dado técnico: é o símbolo de uma mudança estrutural no nosso Estado, onde o trabalho volta a ser o principal instrumento de geração de renda e dignidade. Isso mostra que a política de emprego e renda vem funcionando, e o esforço coletivo do Governo de Sergipe está gerando resultados concretos na vida das pessoas”, ressalta.

O Caged demonstra ainda que, no último mês de setembro, a geração de empregos foi alavancada, principalmente, pela indústria, que concentrou o maior saldo de vagas com 1.585 postos de trabalho. O setor é seguido pela agropecuária, que registrou 1.464, e pelo setor de serviços, com 1.433 empregos formais. Os setores da construção e do comércio registraram 880 e 600 postos de trabalho, respectivamente.

O ciclo da safra da cana-de-açúcar impulsionou o resultado positivo de setembro, gerando um aumento significativo no número de contratações tanto no setor agropecuário quanto no setor de indústria. Conforme o levantamento do Caged, foram 1.536 contratações no setor de indústria de transformação, com destaque para fabricação de açúcar em bruto, com 1.065 contratações.

Os bons resultados refletem os investimentos constantes do Governo do Estado em geração de emprego e renda, propiciando aos sergipanos oportunidades de qualificação profissional, além de intermediar vagas de emprego e viabilizar a inclusão produtiva. Esses investimentos contribuem diretamente para a criação de um ambiente de negócios favorável à atração de novos investidores e novos negócios a Sergipe.

Foto: Igor Matias