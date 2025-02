Sergipe tem quase 300 voos extras durante a alta temporada de verão

Movimentos adicionais no Aeroporto de Aracaju estão sendo oferecidos desde dezembro

Mais uma boa notícia para o turismo em Sergipe: o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria tem quase 300 voos extras na alta temporada de verão deste ano. Neste período, é praxe todas as companhias aéreas disponibilizarem voos extras. No entanto, em virtude dos excelentes resultados de 2024, quando cerca de 1,3 milhão de passageiros embarcaram e desembarcaram no estado, houve aumento ainda mais considerável na quantidade de movimentos a mais para este período.

Oferecidos desde dezembro, o movimento adicional se estende pelo mês de fevereiro e, conforme o diretor do Aeroporto de Aracaju, Wanderson Silva, os voos extras estão sendo disponibilizados pelas companhias aéreas Azul, Gol e Latam para Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

“O aumento no número de voos extras é excelente para o destino Sergipe. Isso mostra o trabalho que vem sendo feito por parte da Aena Brasil [empresa que administra a unidade aeroportuária na capital sergipana]. Há dois anos, estamos trabalhando na modernização do aeroporto, preparamos todo o empreendimento para receber o turista e o inauguramos em junho do ano passado”, ressalta Wanderson Silva. Ele cita, por exemplo, que as companhias aéreas ofereceram, aproximadamente, 164 mil assentos somente em janeiro deste ano. Esse quantitativo equivale a um acréscimo de 10% no primeiro mês de 2025 em relação ao mesmo período de 2024.

Ações do governo

O gestor do Aeroporto de Aracaju também comenta as ações do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), que, segundo ele, tem atuado fortemente nas feiras de turismo. “O trabalho que vem sendo realizado, principalmente no que diz respeito à divulgação do destino Sergipe, vem refletindo em bons números. E deve continuar sendo feito para que a gente possa agora, na conclusão de 2025, e nos anos seguintes, continuar crescendo e desenvolvendo o nosso estado”, argumenta.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta que a grande demanda de turistas, especialmente no ano de 2024, fez aumentar a frequência no Aeroporto de Aracaju. Inclusive, Sergipe teve um crescimento de 300% na procura como destino turístico para a alta temporada, segundo levantamento Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira, feito pelo MTur por meio da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados.

“A atual política executada pelo Governo de Sergipe para desenvolver o turismo tem rendido excelentes frutos, elevando o estado entre os destinos de desejo dos brasileiros para viajar a lazer entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. A expectativa é de que o quantitativo de turistas aumente substancialmente este ano. Afinal, Sergipe é muito mais do que um destino em potencial, com nossas praias reconhecidamente limpas; é um estado cheio de atrativos naturais, culturais e gastronômicos que tem atraído cada vez mais turistas”, analisa.

Foto: Max Carlos/Setur