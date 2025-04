SERGIPE TERÁ CINCO VOOS EXTRAS DURANTE O SUPERFERIADO DA SEMANA SANTA E TIRADENTES, ANUNCIA EMPRESA AZUL

Durante o superferiado da Semana Santa e de Tiradentes, haverá cinco voos extras com destino a Aracaju, num total de 19.284 assentos ofertados a mais. O anúncio foi feito pela Azul Linhas Aéreas para atender à alta demanda de passageiros para o período, que ocorre entre esta quinta-feira, 17, e a próxima segunda-feira, 21 de abril. A medida é reflexo das inúmeras ações do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), para promoção e divulgação do destino Sergipe, o que contribuiu para o aumento, mês a mês, do fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, explicou que a ação é resultado do aumento da demanda por Sergipe como destino.

“A notícia de que teremos mais voos extras, em decorrência do feriadão em abril, é em função da demanda que está cada vez mais crescente por Sergipe como destino. É ainda mais significativo, porque se trata de um período fora da alta temporada, o que reforça como nosso estado tem ganhado mais visibilidade e está sendo mais procurado”, avaliou.

O gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças na Azul, Vitor Silva, explica que os voos adicionais foram planejados para destinos turísticos e cidades com maior fluxo de passageiros, devido a festas tradicionais na época. “Os horários e frequências extras representam mais opções aos clientes, facilitando a ida e a volta no feriado”, afirmou.

O primeiro grande feriado prolongado deste ano é nesta Sexta-feira Santa, 18 de abril, seguida pelo Domingo de Páscoa, no dia 20. Para completar, o feriado de Tiradentes, em 21 de abril, cairá em uma segunda-feira, formando um superferiadão de quatro dias. Nesse período, será possível encontrar voos com partidas de Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Recife (PE) para Aracaju.

Esses voos saem dos três aeroportos do estado paulista, com horários que vão das 5h da manhã até às 23h30, facilitando o acesso dos passageiros a Aracaju, que atrai visitantes durante os feriados religiosos e culturais. A Azul também informou que as passagens para os voos extras já estão disponíveis nos canais oficiais de venda da companhia.

Foto: Divulgação