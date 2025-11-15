SERGIPE ULTRAPASSA 1 MILHÃO DE PASSAGEIROS NO AEROPORTO DE ARACAJU E CONSOLIDA ALTA NO TURISMO EM 2025

A Aena Brasil, administradora do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, divulgou, nesta sexta-feira, 14, os dados de movimentação aérea referentes ao mês de outubro de 2025. Os números confirmam a continuidade da alta no fluxo turístico de Sergipe e refletem o fortalecimento das ações de promoção do destino realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur).

Segundo a empresa, o aeroporto registrou crescimento de 7,6% no fluxo de passageiros em comparação ao mesmo mês do ano passado. No total, 124.916 passageiros embarcaram ou desembarcaram na capital sergipana, mantendo o patamar superior a 100 mil usuários mensais.

A movimentação de aeronaves também apresentou desempenho positivo. Em outubro, foram 1.435 operações, representando alta de 15,4% em relação ao mesmo período de 2024. No acumulado de janeiro a outubro, o terminal alcançou 1.124.034 passageiros, número que corresponde a um crescimento de 8,1% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. No mesmo período, a movimentação aérea somou 13.055 operações, avanço de 8,3%.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, reforça que os dados confirmam o posicionamento de Sergipe como um destino em ascensão no cenário nacional. “Esses resultados refletem planejamento e ações estratégicas contínuas. Os números mostram que Sergipe está cada vez mais presente nas escolhas de viajantes de todo o país, o que fortalece a nossa economia e gera empregos. Ultrapassar a marca de um milhão de passageiros antes do fim do ano comprova que estamos no caminho certo”, destacou.

Foto: Thiago Santos