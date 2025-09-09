SergipePrevidência divulga Boletim Serprev; confira os dados

Com o objetivo de ampliar o acesso às informações institucionais e fortalecer a transparência junto à sociedade sergipana, o SergipePrevidência passa a divulgar mensalmente o Boletim Serprev.

A publicação reúne dados atualizados sobre a previdência estadual, incluindo o número de beneficiários, distribuídos por gênero, e a participação de cada grupo na folha de pagamento. Além disso, o documento apresenta as principais ações realizadas pelo órgão e iniciativas previstas para os próximos meses.

De acordo com o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, a iniciativa reafirma o compromisso do órgão com a transparência e a proximidade com o público. “Nosso objetivo com o Boletim Serprev é fortalecer a comunicação com aposentados, pensionistas e com toda a sociedade, oferecendo um acompanhamento claro, confiável e acessível sobre a Previdência Estadual”, destacou.

O Boletim Serprev consolida informações já publicadas no Relatório de Governança Corporativa e no SergipePrevidência em Números, ambos disponíveis mensalmente no site institucional e nas redes sociais oficiais @seprevidencia.

