SergipePrevidência é capa na maior revista nacional de Regime Próprio de Previdência

Completado neste ano, o aniversário de 17 anos do SergipePrevidência é destaque na 64ª edição da Revista (impressa) RPPS do Brasil, maior revista nacional de Regime Próprio de Previdência, e único periódico para órgãos previdenciários estaduais e municipais com circulação em todo o país. São dois registros. A reportagem especial, na editoria Destaque, páginas 24 e 25; e uma nota, na editoria Curtas, na página 26. Ambos os materiais também foram destaque na versão digital da Revista.

Tanto a reportagem especial, quanto a nota tratam, além dos 17 anos do SergipePrevidência, da comemoração dos 142 anos da Previdência Pública de Sergipe e dos 100 anos da Previdência Social brasileira. De acordo com o diretor-presidente do órgão, José Roberto de Lima Andrade, o ano de 2023 tem sido mais especial para todos que fazem a Previdência estadual.

“O SergipePrevidência tem feito seu papel, de atender, cuidar, e de se relacionar com os mais de 35 mil aposentados e pensionistas da rede estadual. Consequência disso é que a Previdência estadual, a cada dia, vem alcançando, e conquistando, as cinco regiões do país, com a crescente visibilidade para os demais Regimes Próprios de Previdência, municipais e estaduais”, reforça José Roberto.

Por Flávia Nunes