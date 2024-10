SergipePrevidência e Sebrae promovem oficinas sobre empreendedorismo e marketing

A próxima atividade do projeto Vamos Empreender acontecerá no dia 23 de outubro, às 8h, com duas oficinas simultâneas: Canvas de Negócio e Marketing Digital. As inscrições estão abertas por meio do formulário digital, disponível em sergipeprevidencia.se.gov.br/programas, pelo telefone (79) 3198-0800 – ligação telefônica e mensagem de WhatsApp; ou por e-mail programas@sergipeprevidencia.se.gov.br (informar nome completo, CPF e telefone para contato).

As oficinas ocorrerão na sede do Sebrae, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, 5500, no bairro América, em Aracaju.

O ‘Vamos Empreender’ é fruto de uma parceria entre o SergipePrevidência, o Sebrae e a Polícia Militar (SSP) e integra o programa Melhor Idade, que transforma a previdência sergipana em um Centro de Convivência Multidisciplinar.

Foto: Sérgio Luís