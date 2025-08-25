SergipePrevidência promove oficina sobre modelo de negócios no Sebrae

O SergipePrevidência, em parceria com o Sebrae, realiza na próxima quinta-feira, 28, às 9h, mais uma atividade do Projeto Vamos Empreender, dentro do cronograma de 2025. Nesta edição, a temática será “Faça o seu modelo de negócios – CANVAS”, metodologia reconhecida por auxiliar empreendedores a estruturarem suas ideias de forma prática e estratégica. O encontro acontecerá no auditório do Sebrae Sergipe e será aberto aos aposentados, pensionistas e servidores vinculados ao órgão.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial, na recepção do SergipePrevidência, pelo telefone e WhatsApp (79) 3198-0800, pelo e-mail programas@sergipeprevidencia.se.gov.br (informando nome completo, CPF e telefone), ou ainda pelo formulário digital disponível no site sergipeprevidencia.se.gov.br.

A iniciativa faz parte das ações do Projeto Vamos Empreender, que tem como objetivo incentivar a educação financeira, a geração de renda e o protagonismo entre os segurados do Regime Próprio de Previdência Social de Sergipe.

Foto: Igor Matias