SERMULHER E SEBRAE DEBATEM PARCERIA PARA FORTALECER O EMPREENDEDORISMO FEMININO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

A Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher) iniciou a semana com uma reunião no Sebrae Sergipe, nesta segunda-feira, 06, para conhecer de perto o Projeto Sebrae Delas, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

A secretária Elaine Oliveira, a técnica Mariângela Andrade e a assessora Mirian Angélica foram recebidas pela gestora do projeto, Mariana Araújo, e pelo assessor da superintendência do Sebrae Sergipe, Fausto Dória.

O encontro teve como objetivo estreitar laços institucionais e discutir possibilidades de parcerias voltadas ao desenvolvimento e à autonomia econômica das mulheres de Aracaju. “Foi uma reunião bastante proveitosa, em que pudemos conhecer melhor o Projeto Delas e avaliar formas de parceria para fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres de Aracaju”, destacou Mariângela Andrade, técnica da SerMulher.

Para a gestora do projeto, Mariana Araújo, a aproximação marca o início de uma colaboração promissora. “Recebemos a equipe da SerMulher e a secretária Elaine Oliveira nesta manhã. Foi um encontro produtivo, que abre caminho para levar mais oportunidades de empreendedorismo às mulheres da capital. É apenas o primeiro passo de uma parceria que certamente trará muitos frutos”, afirmou.

A secretária Elaine Oliveira reforçou a importância de unir esforços entre instituições para despertar o potencial empreendedor das mulheres. “Cada mulher tem uma habilidade única, mas muitas vezes falta apoio para trabalhar o lado emocional, financeiro e o planejamento. A SerMulher tem buscado, junto ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), à Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat) e a outras instituições, criar esse ambiente de incentivo e aprendizado. O Sebrae é um parceiro essencial nesse processo de empoderamento e preparação para o empreendedorismo consciente”, ressaltou.

O assessor da superintendência do Sebrae Sergipe, Fausto Dória, ressaltou a disposição da instituição em apoiar as ações voltadas às mulheres. “O Sebrae está de portas abertas para colaborar no que for necessário, visando atender e fortalecer o público feminino. O Projeto Delas é muito interessante, e já rendeu resultados bastante positivos e diversos cases de sucesso”, afirmou.

Foto: Ascom/SerMulher