Serviços de Inteligência de Mercado da Fecomércio fortalecem empresas e economia

Na administração do presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, um dos seus pilares foi a ampliação da atuação do Instituto Fecomércio para desenvolvimento de atividades direcionadas para o mercado sergipano, com foco no desenvolvimento empresarial, através de seus serviços de inteligência de mercado. Ações de pesquisa, consultoria, facilitação de convênios entre empresas, recrutamento profissional, desenvolvimento de negócios internacionais, estímulo ao mercado de óleo e gás no estado, entre outras, têm sido realizados de forma exitosa mediante a contratação das empresas sergipanas que demandam serviços especiais.

O presidente do sistema, Marcos Andrade, valorizando a atuação do Instituto Fecomércio, buscou a formação de talentos na equipe da federação, elevando suas qualificações, além de agregar profissionais do segmento para ampliar a capacidade de ação do instituto. Andrade destaca o quanto a atuação sistêmica tem sido importante ao longo desse seu primeiro ano de administração. Atualmente, o Instituto Fecomércio desenvolve atividades para instituições públicas e privadas, a exemplo de construtoras, supermercados, atacadistas, empresas do varejo, Senado Federal e Governo do Estado, entre outros organismos.

“Nós tínhamos talentos os quais já conhecíamos aqui na Fecomércio, investimos em maior capacitação e profissionalização da equipe e resolvemos, em conjunto com a diretoria, aumentar a capacidade produtiva do instituto, que já estava se destacando em vários aspectos, para elevar nossa produtividade. Os resultados que estamos apurando mostram que estamos no caminho certo, fortalecendo as ações, principalmente de economia e pesquisa. Nosso time é composto de especialistas em relações internacionais, relações de mercado, economia, inteligência de mercado e estatística, big data e cultura analítica, entre outras atividades direcionadas. Temos a certeza de que nossos serviços são um diferencial importante para as empresas que querem se destacar”, comentou Marcos Andrade.

O coordenador do Instituto Fecomércio e especialista em negócios internacionais, Lucas Uriel Lima, considera as áreas de trabalho do instituto fundamentais para o desenvolvimento dos negócios, com vistas na evolução empresarial.

“O Instituto Fecomércio Sergipe tem hoje sua atuação pautada em cinco frentes de trabalho, sendo elas as pesquisas de campo e inteligência de mercado, com emissão de relatórios com análises minuciosas sob demanda; recrutamento e seleção de estagiários e colaboradores por meio de empresa parceira para vagas de emprego abertas no segmentos de comércio de bens, serviços e turismo; captação de recursos para realização e execução de ações como eventos corporativos e consultorias; parcerias empresariais para oferecer soluções econômicas e disruptivas para os empreendedores; e consultoria em comércio exterior e negócios internacionais para empresas que desejam expandir seus negócios além fronteiras. Também sediamos as ações do Fórum Sergipano de Petróleo e Gás (FSPG), com o intuito de viabilizar estudos de alto nível que fomentem a cadeia energética em nosso estado”, disse Lucas.

A área de pesquisas e inteligência de mercado tem se expandido e apresentado resultados importantes para o entendimento do contexto dos negócios no estado, promovendo orientação e direcionamento para as empresas com seu trabalho analítico diferenciado, feito de forma completa para promover os melhores serviços para as empresas. O economista, Marcio Rocha, destaca como as ações têm sido importantes para as empresas.

“Existem os trabalhos de orientação, pesquisa e direcionamento para as empresas que contratam os serviços da Fecomércio. Entretanto, nós temos um grande diferencial que nos coloca em vantagem nas ações realizadas. Entregamos trabalhos com o máximo de completude para quem contrata nossos serviços. Não comercializamos serviços apenas por vender. Trabalhamos com o objetivo de fazer com que as empresas sigam pelos caminhos da produtividade, com pontos focais apontados cientificamente, para fazer com que as empresas que contratam nossos serviços se destaquem no cenário empresarial. Estamos muito felizes com os trabalhos realizados, e, principalmente, os resultados apresentados pelas empresas, que têm sido significativos, aumentando seus negócios e faturamento, disse Rocha.

Imagem: Livyan Holanda

Por Márcio Rocha