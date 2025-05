Servidores de Aracaju participam de capacitação sobre aplicação prática da IA no Setor Público

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de Aracaju realizou, nos dias 20 e 21 de maio, o workshop “Inteligência Artificial no Setor Público – Aplicações Práticas no Dia a Dia”, no Tiradentes Innovation Center. Com carga horária de 8 horas e formato presencial, o curso reuniu servidores públicos de diferentes secretarias e níveis hierárquicos, com o objetivo de introduzir conceitos e ferramentas de Inteligência Artificial aplicáveis à rotina de trabalho na administração pública.

Durante os dois dias de formação, os participantes puderam conhecer exemplos práticos de uso da IA, explorar plataformas como ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Copilot, além de discutir os desafios éticos e regulatórios da aplicação dessas tecnologias no setor público. A metodologia combinou teoria, exercícios práticos, oficinas e troca de experiências entre os servidores.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, destacou o papel estratégico da capacitação. “Nosso objetivo com esse workshop foi justamente dar ferramentas concretas aos servidores para que eles possam inovar e otimizar os serviços públicos. A tecnologia precisa estar a serviço da população, e isso começa com a qualificação de quem está na ponta, fazendo a máquina pública funcionar”, afirmou.

Responsável por ministrar o curso, o professor Alexandre Meneses Chagas, especialista em tecnologias emergentes, ressaltou o engajamento dos participantes. “A receptividade foi excelente. Muitos já tinham ouvido falar de Inteligência Artificial, mas não sabiam como aplicar isso no dia a dia do serviço público. O que vimos aqui foi uma verdadeira troca de conhecimento e um grande interesse em usar essas ferramentas para melhorar processos e atendimento ao cidadão”, explicou.

A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura de Aracaju voltadas à transformação digital e à qualificação contínua do serviço público, estimulando o uso consciente e estratégico da tecnologia para melhorar a gestão e o atendimento à população.

Martins Assessoria de Comunicação