Servidores públicos têm até dia 30 de junho para contratar o Credi Junino do Banese

Linha de crédito especial do Banese, no valor de R$ 3 mil, pode ser contratada em todos os canais de atendimento do banco dos sergipanos.

Os servidores públicos estaduais (efetivos, contratados, comissionados, e aposentados e pensionistas Finanprev), municipais e federais (efetivos), que recebem salário pelo Banese, têm até o dia 30 de junho para contratar o Credi Junino. A linha de crédito especial disponibiliza R$ 3 mil para estes clientes, e está disponível para contratação em todos os canais de atendimento do banco.

O Credi Junino não compromete a margem consignável do cliente, tem pagamento facilitado em 12 parcelas fixas, que são debitadas mensalmente da conta corrente do cliente.

A contratação do Credi Junino é rápida, fácil e sem burocracia, e pode ser realizada através do App, Internet Banking, Caixas Eletrônicos, Agências e Pontos Banese. Com o Credi Junino, pelo segundo ano consecutivo o banco ajuda a aquecer, ainda mais, a economia do estado durante o mês de junho, somando-se às ações do Governo de Sergipe para fomentar o comércio e gerar novas oportunidades e renda para a população sergipana durante o período junino.

Em 2023, o valor liberado no Credi Junino foi de R$ 2 mil, e este ano, atendendo aos pedidos dos clientes, o que era danado de bom ficou ainda melhor, pois o valor do crédito foi ampliado para R$ 3 mil. A liberação do crédito está sujeita à análise e aprovação.

Ascom Grupo Banese