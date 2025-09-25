Sesc inaugura nova estrutura da Unidade Sesc Ler em Indiaroba

O Serviço Social do Comércio (Sesc) inaugurou na tarde da última terça-feira (23/09), as obras de reforma e ampliação da Unidade Educacional Sesc Ler Indiaroba, localizada às margens da rodovia Luiz Eduardo Magalhães (SE-100 – Linha Verde). A solenidade contou com a presença de dirigentes e conselheiros do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, autoridades locais, alunos, professores e funcionários da instituição.

Fundada em 2008, a unidade atende atualmente crianças, adolescentes, adultos e idosos, por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). No contraturno escolar, são oferecidas atividades pedagógicas e socioeducativas, como aulas de dança, música, circo, teatro, ginástica rítmica, natação, futebol e educação ambiental.

As melhorias foram realizadas em uma área de aproximadamente três mil metros quadrados, reforçando o compromisso do Sesc com a promoção da cidadania, da educação de qualidade e da melhoria das condições de vida da população de Indiaroba. A nova estrutura permitirá a ampliação das atividades oferecidas e reafirma o caráter interdisciplinar e participativo do projeto, que tem como base o desenvolvimento humano e social.

Durante a solenidade, o presidente do Sistema Comércio, Marcos Andrade, destacou o impacto social da iniciativa. “Aqui não existe dinheiro público, fazemos educação por inteiro com recursos oriundos dos empresários brasileiros. A nossa missão é transformadora e estamos diminuindo o abismo social em comunidades menos favorecidas, levando um novo conceito de educação, cultura e cidadania”, disse o presidente.

A diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, ressaltou os avanços educacionais proporcionados pela presença do Sesc no município. “O resultado do Sesc Ler é surpreendente e prova que o modelo educacional aplicado pelo Sesc em todo o Brasil é exitoso. Levar educação e cultura para o país é uma premissa do Sistema Comércio, por entender que o caminho para a vitória de nossa juventude é a trilha do conhecimento”, acrescentou a diretora.

Sesc Comunicação