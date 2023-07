SESCAP de Sergipe participa do Sicomércio em Brasília

Evento reúne representantes de várias entidades do país

Esta semana, Brasília é o ponto de encontro de várias entidades sindicais do país. O Sicomércio 2023, evento promovido pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), deve reunir mais de mil sindicatos, que poderão conhecer novos métodos de trabalho e compartilhar experiências.

O presidente do Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de Sergipe (SESCAP/SE), Francinaldo Rodrigues, representa a entidade no encontro.

Estão previstas palestras com o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e o ministro do TST, Douglas Alencar. Temas como economia, reforma tributária e negociação coletiva serão discutidos. “Para nós, do SESCAP/SE, é sempre importante estar no centro desses debates, que sempre trazem novos horizontes para a atuação junto à classe contábil e empresarial. Esperamos voltar com ideias e perspectivas de crescimento para o setor”, destacou Francinaldo Rodrigues.

