Setor de serviços em Sergipe cresce 7,4% e é o segundo maior do país, de acordo com pesquisa do IBGE

O setor de serviços em Sergipe registrou um crescimento de 7,4% no último mês de agosto, comparado com o mesmo mês de 2024, sendo o segundo maior aumento do país, para o período. Já em relação ao mês anterior, julho, o aumento foi de 4,2% na série com ajuste sazonal. No acumulado de 12 meses, o crescimento foi de 6,8%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Ainda tendo como referência o mês de agosto, a receita nominal teve um crescimento de 4,7% em relação a julho, em Sergipe. A receita nominal é o valor total faturado pelos serviços, sem descontar a inflação, e mostra quanto as empresas arrecadaram em valores atuais. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a variação foi de 11,6%. O acumulado no ano apontou alta de 9,7%; e, dos últimos 12 meses, de 11,5%.

O subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan e responsável pelo Observatório de Sergipe, Ciro Brasil, evidenciou os dados. “O setor de serviços vem passando por um crescimento regular nos últimos anos, com dados positivos, o que reflete o aquecimento do nosso segmento de serviços, assim como o do comércio”, pontuou.

Cenário Nacional

O volume de serviços em agosto cresceu em 17 das 27 unidades da federação, em comparação com o mês anterior. O Brasil apresentou um leve aumento de 0,1% na série com ajuste sazonal. Piauí, Sergipe, Amapá, Amazonas e Tocantins apresentaram as maiores altas. Já Acre, Paraíba, Bahia, Maranhão e Mato Grosso do Sul obtiveram os menores resultados.

O setor de serviços em Sergipe vive uma trajetória de crescimento contínuo e consistente, segundo dados divulgados mensalmente pelo IBGE e analisados pelo Observatório de Sergipe. Nos últimos 12 meses, até janeiro de 2025, por exemplo, o volume de serviços cresceu 7%, o que colocou Sergipe como o terceiro estado do país com maior expansão nessa área, atrás apenas de Amazonas e Amapá. A receita nominal do setor cresceu 12,1% no mesmo período, igual valor observado quando se compara janeiro de 2025 com janeiro de 2024.

Outros indicadores recentes reforçam esse momento favorável. Em abril de 2025, Sergipe registrou variação de 1,9% em comparação ao mês anterior (março), crescimento de 8,3% em relação a abril de 2024, acumulado de 7,4% no ano, e 8,5% nos últimos 12 meses — sendo líder nacional nesse último indicador. Também em maio, o setor acumulava 7,3% de crescimento no ano, com crescimento de 9,2% nos últimos 12 meses, apesar de uma leve queda sazonal em junho. “Esses dados demonstram que Sergipe está num momento de expansão sustentável do setor de serviços, que cresce por mais de quatro anos seguidos”, complementou Ciro.

Foto: Thiago Santos