SETOR DE SERVIÇOS EM SERGIPE REGISTRA UM CRESCIMENTO ACUMULADO DE 7% E É O TERCEIRO MAIOR DO PAÍS, DIZ IBGE

O setor de serviços em Sergipe registrou um crescimento de 7% no acumulado dos últimos 12 meses, até o mês de janeiro deste ano. Este é o terceiro maior crescimento do país, ficando apenas atrás dos estados do Amazonas e Amapá. Se comparado o crescimento do mês de janeiro de 2025 com o mês de janeiro de 2024, a variação positiva foi de 5,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgados na última quinta-feira, 13, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe, vinculado à Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

A receita nominal, que é o valor monetário dos serviços, também registrou alta de 12,1% no acumulado dos últimos 12 meses, bem como a comparação entre os meses de janeiro de 2024 e janeiro de 2025, que também teve crescimento de 12,1%. “No que pese o recuo em janeiro, no acumulado de 12 meses o comércio cresceu 7%, o que significa que o estado de Sergipe registrou o terceiro maior crescimento do país na área de serviços, que é fundamental para a nossa economia”, destaca o subsecretário de Estudos e Pesquisas da Seplan, Ciro Brasil.

Cenário Nacional

No acumulado de 12 meses, a elevação do volume de serviços no Brasil, em 2,9%, ocorreu em 20 das 27 unidades da federação. Amazonas se destacou com a maior alta, seguido de Amapá e Sergipe, em terceiro lugar. Na comparação com janeiro de 2024, a elevação do volume de serviços no Brasil se deu em 13 das 27 unidades da federação. Rio Grande do Norte se destacou com a maior alta, seguida por Sergipe.

O estado de Sergipe vem se destacando na área de serviços, além dos destaques também no comércio e na geração de empregos. Em 2024, o estado liderou o Nordeste no crescimento da Receita Nominal, em 13,1%, e no volume de serviços, 7,1 % no acumulado do ano de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Foto: Igor Matias