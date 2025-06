Setor de serviços puxa crescimento do emprego formal no Nordeste, diz Etene

Em sintonia com a tendência nacional, a Região Nordeste registrou saldo de 78,5 mil novos postos de trabalho. O resultado positivo corresponde a 8,5% dos empregos celetistas gerados no País, no acumulado entre janeiro e abril de 2025. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego e foram analisados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos no Nordeste (Etene), ligado ao Banco do Nordeste (BNB). Em todo o País, houve a geração de mais de 922 mil novos empregos com carteira assinada.

No Nordeste, o setor de serviços foi o setor que mais gerou novos postos de trabalho (+80.857), com destaque em atividades administrativas (+19.863), educação (+17.481) e saúde humana (+13.203). A construção também contribuiu para o resultado da Região com quase 25 mil novos postos de emprego, focados na construção de edifícios (+17.207).

No entanto, indústria e agropecuária reduziram seus quadros de empregados em -14.270 e -13.668 postos, respectivamente, sendo também gerado um saldo de -10 postos de trabalho para “não identificados”, resultando em saldo de +78.567.

Entre os estados do Nordeste, a Bahia lidera na geração de empregos e conquista a 7ª posição no País com formação de 46,4 mil empregos formais. Por essa ordem, Ceará (+12.829), Pernambuco (+9.853) e Maranhão (+7.865) se posicionam também entre os maiores geradores de emprego formal, no 1º quadrimestre de 2025.

Fonte BNB