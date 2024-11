Setor industrial eleva SE para o 2º lugar em geração de emprego

Sergipe ganhou destaque no ranking nacional de crescimento do emprego formal, ocupando o segundo lugar no país, com a abertura de 5.658 novos postos de trabalho em setembro. Esse crescimento foi puxado sobretudo pelo setor industrial, responsável por 2.250 destas vagas, mostrando a força dos incentivos estaduais ofertados pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) na criação de oportunidades de trabalho e no fortalecimento econômico. Voltado para estimular a instalação e ampliação de indústrias, o PSDI é gerido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise).

Segundo o ‘Radar do Emprego’, divulgado pelo Observatório de Sergipe, a expansão da abertura de vagas na indústria em setembro foi liderada pelas atividades de fabricação de açúcar e álcool, segmentos estratégicos para o estado. No município de Laranjeiras, a produção de açúcar gerou 1.261 novas vagas, enquanto a fabricação de álcool em Nossa Senhora das Dores resultou em 694 postos. Os dados foram coletados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, destacou a importância das concessões do PSDI e dos Distritos e Núcleos Industriais no estado, para que as fábricas se instalem em espaços com infraestrutura preparada e condições para expansão. “A oferta desses espaços pela Codise não apenas facilita a instalação das indústrias, mas também contribui diretamente para a geração de empregos nas regiões atendidas, promovendo desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população local”, ressaltou.

Além do bom desempenho em setembro, a indústria de Sergipe também registrou um saldo positivo no acumulado do ano, com a criação de 1.567 novos empregos, ainda de acordo com o Caged. No período de 12 meses, entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o setor acumulou 1.689 novos postos, com destaque para a indústria de transformação – segmento responsável por transformar matéria-prima em bens de consumo.

Incentivos geram empregos

A concessão de incentivos do PSDI é condicionada à aprovação do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec). “As empresas beneficiadas têm um prazo de até 12 meses para iniciar suas operações, com possibilidade de prorrogação. Caso não cumpram o prazo, os incentivos são revogados. Apenas os projetos comprometidos com o desenvolvimento econômico do estado e a geração de empregos são contemplados”, pontuou o secretário da Sedetec e vice-presidente do CDI, Valmor Barbosa.

A aprovação das empresas para receberem os incentivos do PSDI vem aliada à perspectiva de novos postos de trabalho, e a Codise seguiu intensificando seus esforços para atrair novas empresas. Em 2024 foram aprovados incentivos para 51 empresas, com previsão de 2.516 novos empregos no estado. Já no acumulado entre 2023 e 2024, as aprovações no PSDI chegaram a 82 indústrias, com estimativa de criação de 3.724 postos de trabalho. Uma conquista significativa para o setor e para a economia de Sergipe.

Cenário Nacional

No contexto nacional apontado pelo Caged, referente ao ranking nacional de crescimento do emprego formal, o Brasil registrou um aumento de 247.818 empregos em setembro, com todos os estados apresentando variações positivas. Sergipe se destacou com a segunda maior taxa relativa de crescimento (1,68%), superado apenas por Alagoas (3,44%), e seguido por Pernambuco (1,19%).

Foto: Arthuro Paganini