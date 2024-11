Setor turístico de Sergipe está otimista para as festas deste final de ano e com a chegada do verão

Representantes da ABIH/SE, Abav/SE e Abrasel/SE consideram que número maior de visitantes vai aquecer

O setor do turismo em Sergipe está em fase de preparativos para as festas de fim de ano e para o verão 2024/2025, que já se aproxima. As expectativas, segundo os representantes do setor, são as melhores possíveis. Eles estimam que o número de turistas seja ainda maior do que em comparação ao mesmo período do ano passado e apontam que isso é fruto do trabalho intenso e contínuo do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE), na promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil ao longo de 2024.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta que a cultura estabelecida no governo Fábio Mitidieri de priorizar o turismo e encará-lo como política de Estado levou a Setur a intensificar as ações em 2024, aumentando o número de eventos em que Sergipe participou. Foram inúmeras, aliás, como participações nas principais feiras e eventos nacionais, além de capacitações em diversos estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, entre outros. Sem esquecer os eventos corporativos, esportivos e de lazer, como o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, que atraíram milhares de visitantes para Sergipe.

Neste ano, houve participações em mais de 40 eventos de turismo pelo Brasil, onde as belezas de Sergipe foram divulgadas, impactando mais de 180 mil agentes de viagens e profissionais do turismo. Como consequência, foram mais de 400 mil desembarques no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. Para Marcos Franco, com a consolidação desse alicerce turístico, as outras praças têm enxergado o estado como um destino aprazível, acolhedor e com diversificação de atrativos, com potencial para atrair mais e mais turistas. “Acredito que, neste fim de ano e com o verão que já está batendo à porta, teremos uma alta temporada ainda mais promissora. Destaco os eventos Vila do Natal Iluminado 2024 e Verão Sergipe 2025, além da força do nosso turismo de sol e praia como grandes atrativos”, avalia o secretário.

Vai surpreender

O presidente da ABIH/SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, afirma que as expectativas para o setor turístico, com destaque para o segmento hoteleiro, são grandes e muito boas. Ele acredita que a vinda de turistas para Sergipe nesse período vai surpreender. “Nossos atrativos e belezas naturais somados às festas de fim de ano, às férias escolares e ao próprio verão, que compõem a alta temporada, vão atrair mais gente para Sergipe. No final de 2023 e início de 2024, tivemos uma taxa média de ocupação dos hotéis e pousadas que chegou a cerca de 85% no estado. E, diante de todo o empenho e mobilização para divulgarmos Sergipe este ano, creio na possibilidade de que haja um aumento de até 10%”, comenta, otimista.

O executivo de Vendas do Vidam Hotel Aracaju, Gabriel Garcia, afirma que as expectativas são muito positivas para o período, tanto que a unidade hoteleira está investindo fortemente para as celebrações de fim de ano. “Investir nesse nível de atrações é fruto da confiança que temos no aumento da nossa taxa de ocupação nesse período e também é mais uma forma de ajudarmos a divulgar Sergipe, de alavancar a visibilidade do turismo no nosso estado”, opina o gestor.

Com relação ao verão 2025, Gabriel Garcia revela que há grandes intenções. Segundo ele, a procura por hospedagem no Vidam Hotel Aracaju está muito grande, principalmente entre janeiro e março, mais especificamente após o Carnaval, que, próximo ano, acontecerá entre os dias 1º e 4 de março. “Tenho certeza de que 2025 vai surpreender. O turismo em Sergipe vem crescendo cada vez mais com o apoio do Governo do Estado e, para o ano que vem, tenho certeza de que o setor vai expandir ainda mais. Como nos últimos dois anos, a gente está acreditando e contribuindo para que isso aconteça de forma muito rápida e que Sergipe seja divulgado para o mundo”, declara.

Na opinião de Bruno Dórea, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE), com a aproximação das festas de fim de ano e com o verão chegando, haverá um aumento significativo no movimento e nas vendas nos bares e restaurantes de Sergipe, inclusive com acréscimo no número de contratações temporárias para dar conta da demanda de turistas. “Acredito que possa haver um aumento de 20% no faturamento geral. E ainda mais acompanhando os números com as iniciativas que o Governo do Estado vem tendo diante do turismo. Certamente, vamos começar a colher mais frutos a partir de agora, porque o turismo é uma válvula que vai aumentando de acordo com o investimento que é feito nele. Sabemos que Sergipe está diante das prateleiras das agências de viagens nacionais e, com o aumento do movimento no Aeroporto de Aracaju, de todo o investimento que o governo vem fazendo, com certeza, esperamos que este verão seja o melhor dos últimos tempos”, considera.

Quem também está cheio de boas expectativas quanto à alta estação 2024/2025 é o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Sergipe (Abav/SE), Ravison Souza. Ele destaca que as ações do governo estão dando mais visibilidade ao estado, o que, paulatinamente, tem contribuído para aumentar o número de turistas. “Ganham as agências de viagens, mas, especialmente, as agências receptivas. Acredito que, na alta temporada e com os eventos realizados no estado, haja um aumento de cerca de 30%. Muita gente vai aproveitar para conhecer roteiros além da capital, Aracaju, como o Cânion de Xingó, as praias do litoral sul, como Abaís [em Itaporanga D’Ajuda] e Saco [em Estância], e até mesmo as cidades históricas”, analisa Ravison.

Foto Max Carlos/Setur