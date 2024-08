Sindesp Sergipe em busca da aprovação do Estatuto da Segurança Privada

Na última terça-feira (06/08), o presidente do Sindesp Sergipe, Sandro Moura, acompanhou o presidente da Fenavist, Jeferson Nazário, em Brasília para uma reunião de grande relevância com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na pauta da reunião foi discutida a votação do Estatuto da Segurança Privada, documento que trará a segurança jurídica definitiva para as empresas do segmento. O encontro, promovido pelo relator da matéria, senador Laércio Oliveira (PP-SE), foi marcado pela presença de diversos representantes do setor, tanto do lado dos trabalhadores quanto das empresas.

O objetivo central da reunião foi reforçar a importância da aprovação do Estatuto, que visa garantir uma maior segurança jurídica para as empresas de segurança privada, combater o crescimento das empresas clandestinas, e regular o mercado de maneira mais eficaz. Para o Sindesp-SE, a aprovação do Estatuto trará benefícios significativos para todos os envolvidos, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e regulado, além de proteger o setor contra práticas ilícitas.

Após ouvir atentamente os argumentos apresentados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demonstrou otimismo quanto ao avanço da matéria. Pacheco elogiou o empenho do senador Laércio Oliveira, destacando que “o trabalho realizado pelo relator tem sido fundamental para que o Estatuto esteja maduro para a votação”. Além disso, o presidente do Senado mencionou que a proposta de incluir o tema na pauta já recebeu inúmeros apoios, o que aumenta a probabilidade de um consenso entre os líderes partidários na próxima reunião, prevista para quinta-feira (08/08). Caso o acordo seja alcançado, a votação poderá ocorrer já na terça-feira da próxima semana. Segundo o presidente do Sindesp, Sandro Moura, a aprovação do Estatuto é uma questão de extrema importância para o setor.

“A segurança jurídica proporcionada por essa legislação será um marco para as empresas de segurança privada, garantindo que possamos atuar em um mercado mais regulado e competitivo, livre das ameaças das empresas clandestinas que hoje colocam em risco tanto os profissionais quanto os clientes”, disse.

O Sindesp Sergipe acompanhará durante a próxima semana todo o processo de perto, assim como o desenrolar dos acontecimentos em Brasília e mantém seu compromisso em lutar pelos direitos das empresas de segurança privada e dos profissionais do setor. A expectativa é alta, e todos aguardam que a votação do Estatuto da Segurança Privada seja um passo decisivo para a consolidação de um mercado mais seguro, transparente e profissionalizado.

Foto assessoria

Por Márcio Rocha